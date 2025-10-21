ABD'li Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

ABD'li Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti

ABD\'li Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti
21.10.2025 09:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li satranç büyükustası, yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm haberini kulübü Charlotte Chess Center duyurdu. Naroditsky'nin hayatını neden kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Daniel Naroditsky, kuşağının en yetenekli Amerikan satranç oyuncularından biri olarak görülüyordu. 18 yaşında büyükusta ünvanını kazandı ve 2017'de 2647 ELO puanına ulaştı.

ABD'li satranç büyükustası, yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky, 29 yaşında hayatını kaybetti.

ABD'li satranç büyükustası (GM), yorumcu ve içerik üreticisi Daniel Naroditsky'nin ölüm haberini kulübü Charlotte Chess Center duyurdu. Açıklamada, "Daniel'in beklenmedik vefatının üzücü haberini paylaşıyor. Bu son derece zor dönemde Daniel'in ailesine mahremiyet tanınmasını rica ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

Naroditsky'nin hayatını neden kaybettiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Daniel Naroditsky, kuşağının en yetenekli Amerikan satranç oyuncularından biri olarak görülüyordu. 18 yaşındayken büyükusta ünvanını kazandı ve 2017'de 2647 ELO puanına ulaştı.

Kaynak: DHA

Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'li Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası’nı Kazandı Fas, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı Kazandı
İnternette küresel kriz Birçok uygulama ve siteye girilemiyor İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti Bahçedeki otları yaktı, alevlerin arasında hayatını kaybetti
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı

09:43
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
09:25
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
Kadro dışı kalan İrfan Can hakkında olay iddia
09:14
Bandırma Sanayi Spor kalecisi antrenmanda hayatını kaybetti
Bandırma Sanayi Spor kalecisi antrenmanda hayatını kaybetti
09:08
Edremit katliamının perde arkası Vahşetin sebebi ortaya çıktı
Edremit katliamının perde arkası! Vahşetin sebebi ortaya çıktı
08:44
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
Ahmet Minguzzi davasında karar günü
08:26
Sürücüler dikkat Akaryakıta indirim geliyor
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2025 09:56:22. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'li Satranç Büyükustası Daniel Naroditsky Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.