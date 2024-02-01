ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Yemen\'de Husilere ait İHA ve İDA\'yı imha etti

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde 1 insansız hava aracı (İHA) ve 1 insansız deniz aracını (İDA) imha ederken, Husiler tarafından fırlatılan 2 gemisavar füzesi ise hedefine ulaşamadan denize düştü.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde saldırılarına devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de ve Aden Körfezi'nde 1 insansız hava aracının (İHA) ve 1 insansız deniz aracının (İDA) imha edildiği aktarılarak, Husiler tarafından fırlatılan 2 gemisavar füzesinin ise hedefine ulaşamadan denize düştüğü ifade edildi.
Açıklamada, yerel saatle 05.00 sıralarında Aden Körfezi üzerinde bir İHA'nın düşürüldüğü aktarılarak, olayda can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi.
Yerel saatle 10.30 sıralarında ise Husilere ait patlayıcı bir insansız deniz aracının (İDA) imha edildiği belirtilen açıklamada, ABD kuvvetlerinin İDA'nın uluslararası nakliye yoluna doğru ilerlediği ve ticari gemiler ile bölgedeki ABD Donanması gemileri için yakın bir tehdit oluşturduğu belirtildi. Olayda can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.
Yerel saatle 12.45 sıralarında ise Husilerin kontrolündeki bölgelerden muhtemelen Kızıldeniz'deki Liberya bandıralı KOI adlı yük gemisine iki gemisavar füzesi fırlatıldığı ifade edilen açıklamada, füzelerin gemiye isabet etmediği ve suya düştükleri aktarıldı. Olayda can ve mal kaybı olmadığı açıklandı.
Açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığı'nın eylemleri seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması gemileri ve ticari gemiler için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" denildi. - FLORIDA
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