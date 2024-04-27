ABD'nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan tren raydan çıkarak devrildi - Son Dakika
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ABD'nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan tren raydan çıkarak devrildi

Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Trenden yükselen alevler nedeniyle bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Enkaz temizleme çalışmaları devam ederken, yaralanan olmadığı ve kazanın nedeninin araştırıldığı bildirildi.

27.04.2024 14:11
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ABD'nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak devrildi. Trenden alevler yükselirken, bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Lupton yakınlarında benzin ve propan taşıyan bir yük treni raydan çıkarak alev aldı. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. New Mexico Eyalet Polisi ve Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, Interstate 40 otoyolunun her iki yönde trafiğe kapatıldığını, sürücülerin otoyoldan alternatif rotalara yönlendirildiğini duyurdu. BNSF Railway şirketi ise enkaz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, yaralanan olmadığını, kazanın nedeninin araştırıldığını aktardı. - ARIZONA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Arizona eyaletinde benzin ve propan taşıyan tren raydan çıkarak devrildi - Son Dakika

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