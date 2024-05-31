ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri Trump'ı suçlu buldu
ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, 'sus payı' davasında 12 kişilik jüri tarafından suçlu bulundu. New York'ta görülen davada Trump'a yönelik suçlamalar kabul edildi ve jüri tarafından suçlu bulunarak karar verildi.
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31.05.2024 01:14:21. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik "sus payı" davasında 12 kişilik jüri Trump'ı suçlu buldu - Son Dakika
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