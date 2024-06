ABD'nin New Mexico eyaletindeki orman yangınlarında 2 kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

ABD'nin New Mexico eyaletinde çıkan orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

ABD'nin New Mexico eyaletinin güneyinde 2 farklı noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. New Mexico eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, Ruidoso köyü yakınlarındaki bir yolda yanmış bir aracın sürücü koltuğunda kimliği belirsiz bir kişiye ait beden kalıntıların bulunduğu belirtildi. Açıklamada, aynı bölgede 60 yaşındaki Patrick Pearson'ın da bir otel yakınında yol kenarında cansız bedenine ulaşıldığı ifade edildi.

South Fork ve Salt yangınları olarak adlandırılan orman yangınları henüz kontrol altına alınamazken, Ruidoso köyünün kuzeyinde ve güneyinde 23 bin dönümden (9 bin 308 hektar) fazla alan küle döndü.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham gazetecilere yaptığı açıklamada, yangınlarda bin 400'den fazla yapının kullanılamaz hale geldiğini bunlardan yaklaşık 500'ünün ev olduğunu belirterek yangın felaketinin eyalet tarihindeki en yıkıcı orman yangınlarından biri olduğunu söyledi. Grisham, yangınlar için ABD Başkanı Joe Biden'dan afet ilan etmesini talep etti.

New Mexico'da on yıllardır devam eden kuraklık nedeniyle orman yangınları daha yıkıcı bir etkiye yol açıyor. Eyalette 2022'de yaşanan orman yangınlarında 341 bin dönümden (138 bin hektar) fazla alan küle dönmüştü. - NEW MEXICO