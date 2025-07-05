Ömer Çelik\'ten Özel\'in sözlerine sert yanıt: Demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özgür Özel'e verdiği yanıtta "Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir" dedi.

CHP'li 3 belediye başkanının gözaltına alınmasının ardından kameraların karşısına geçerek sert bir konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Sorun yok o zaman. Hodri meydan, 2 Kasım Pazar. Madem birinci partisin, gel. Aday da olabiliyorsun. Vereceğiz oyu. Meclis'te erken seçim kararını aldıracağız" diye konuştu.

ÖZEL'DEN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Erdoğan'a seslenen Özel ayrıca "Ben şimdi halkı eylem yapmak üzere önceden bildirdiğimiz, etrafında güvenlik önlemlerinin alındığı meydanlarda demokrasi eylemlerine davet ediyorum. Sokağa davet edeceğim günü ben bilirim. Ama bana bu milleti sokağa davet ettirme" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ'DEN SERT YANIT

Özgür Özel'in sözlerine AK Parti cephesinden yanıt Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in saygısız bir üslupla Cumhurbaşkanımızın sandıktan korktuğunu söylemesi, siyasi cehaletin zirvesi olmuş. Özgür Özel'in temsil ettiği cehalet, artık muhalefet yapma biçimi açısından siyasi kimlik haline gelmiştir" dedi.

"ÖZEL'İN SÖZLERİ YOK HÜKMÜNDEDİR"

Çelik açıklamasında ayrıca şöyle dedi: "Cumhurbaşkanımızın siyasi zaferlerinin hepsi sandık yoluyla gerçekleşmiştir. Özgür Özel'in ait olduğu siyasi geleneğin ise çok partili hayatımızda sandığa dönük saldırganlığı marka olmuştur. Cumhurbaşkanımızın siyasi hayatında, "sandık" en kıymetli yol arkadaşıdır. Özgür Özel'in içinde olduğu siyasi gelenek ise tarihi olarak sandığa hasım muamelesi yapmıştır.

Özgür Özel'in meşru demokratik alanı tehdit eden sözleri yok hükmündedir. Türkiye'de demokratik süreçler, CHP'nin kurultay mantığıyla işlemiyor. Özgür Özel'in CHP'nin kurultay mantığıyla, demokrasinin aynı şey olmadığını anlaması kendine yapacağı en büyük iyiliktir."