Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı

04.07.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla alakalı 44 kişinin gözaltına alındığını 10 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla alakalı 44 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

İzmir Aliağa yangını ve Sakarya Taraklı yangını ile alakalı gözaltlarından bahseden Bakan Yerlikaya, "İzmir-Aliağa Bozköy Mahallesinde; 26 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 şahıstan M.E. tutuklandı. İ.B., E.İ., S.İ., R.E., L.N. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya-Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesinde; 27 Haziran'da başlayan yangın 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürüldü. R.N., Y.N. ve N.İ. isimli şahısların yangının çıkış noktasında tarla sürdüklerinin tespiti sonucu; 3 şahıs gözaltına alındı. 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesini alınmasını müteakip serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"3 ŞAHIS TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI"

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen yangınlarla alakalı 3 şahsın tutuklandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "İzmir-Bornova Yakaköy Mahallesinde; 27 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. N.N., L.B., E.Ü., E.K., R.N. isimli şahısların kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı anlaşıldı. 3 şahıs tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa-Akhisar Musaca Mahallesinde; 28 Haziran'da başlayıp halen süren orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. D.A. isimli şahsın arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi. 1 şahıs tutuklandı. Balıkesir- Havran Halıca Mahallesinde; 28 Haziran'da başlayıp 29 Haziran'da söndürülen orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli şahsın kullanmış olduğu kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı anlaşıldı. 1 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

"ORMAN KESİM FAALİYETİ YAPAN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bursa Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde çıkan yangınla alakalı orman kesim işi yapan 9 kişinin gözaltına alındığını bildiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:"Balıkesir- Bigadiç Çamköy Mahallesinde; 26 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması neticesinde meydana geldiği belirlendi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç., A.Ç. ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Balıkesir- Altıeylül Gökçeören Mahallesinde; 1 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.T. isimli şahıs tutuklandı. Kütahya-Gediz Yenikent beldesinde; 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. R.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa-Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde; 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangını kapsamında; orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor."

İzmir Buca'da çıkan yangınlara alakalı gözaltına alınan 4 şahsın adli işlemlerinin devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "İzmir-Buca Zafer Mahallesinde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Uşak-Eşme Balabancı Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.S. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve tutuklandı. Kahramanmaraş-Pazarcık Karabıyık Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE SICAK YAZ GÜNLERİNDE VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK DAHA TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Yaz günlerinde ormanları korumak için vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Mersin - Mut Hisarköy Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; elektrik direğinden çıktığı değerlendirilmiş olup, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Kırklareli - Merkez Karıncak Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında; yangının çıkış noktasında yakalanan A.S. ve. D.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. İstanbul - Silivri Çanta Balan Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren V.S., N.K.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;

Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı
Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yerine Cumhurbaşkanlığı’na vekalet edecek isim belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanlığı'na vekalet edecek isim belli oldu
Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna’da barış için ilerleme kaydedemedik Trump: Putin ile görüşmede Ukrayna'da barış için ilerleme kaydedemedik
Beyoğlu’nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti Beyoğlu'nun simgesi 60 yıllık tarihi lokanta konkordato ilan etti
Meclis’te 100’ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu Meclis'te 100'ü aşkın vekil ve personel hastanelik oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşına 55 bin lira zam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşına 55 bin lira zam
İzmir’deki yangınlar 3 noktada sürüyor Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler İzmir'deki yangınlar 3 noktada sürüyor! Alevlerin sardığı ilçeyi böyle terk ettiler
Konserden servet kazananlar açıklandı Hadise listede adeta çakıldı Konserden servet kazananlar açıklandı! Hadise listede adeta çakıldı
Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı İşte yeni fiyatlar Akaryakıta ÖTV zammı pompaya yansıdı! İşte yeni fiyatlar
Emre Karayel ikinci kez baba oluyor Cinsiyeti belli oldu Emre Karayel ikinci kez baba oluyor! Cinsiyeti belli oldu
Yapay zeka sayesinde hamile kaldı Yapay zeka sayesinde hamile kaldı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı

20:11
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada
Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:01
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 45 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var
İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 45 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
15:58
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye başkanı ve bazı yöneticiler gözaltında
10:31
Onların da aylıkları güncellendi İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
Onların da aylıkları güncellendi! İşte İmam ve vaizlerin alacağı maaş
10:17
Galatasaray’da Barış Alper sürprizi Yerine kimin geleceği belli oldu
Galatasaray'da Barış Alper sürprizi! Yerine kimin geleceği belli oldu
10:14
Bakan Yumaklı: Çeşme’deki yangın kontrol altına alındı
Bakan Yumaklı: Çeşme'deki yangın kontrol altına alındı
09:55
Mourinho tek telefonla ikna etti 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
Mourinho tek telefonla ikna etti! 25 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe yolunda
09:55
Güneş yakıp kavuracak Meteoroloji’den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
Güneş yakıp kavuracak! Meteoroloji'den 17 ile sarı, 2 ile turuncu kodlu uyarı
09:54
Türkiye’de satılıyor Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar
Türkiye'de satılıyor! Görüntü izleyenleri ikiye böldü: Bunu nasıl yiyorlar?
09:45
Temmuz ayında kar sürprizi Yaz görmeden kış geldi
Temmuz ayında kar sürprizi! Yaz görmeden kış geldi
09:40
Rüzgar yangını büyüttü Ünlü ismin işletmesi kül oldu
Rüzgar yangını büyüttü! Ünlü ismin işletmesi kül oldu
09:37
Sigara zammı etiketlere yansıdı Bugünden itibaren geçerli
Sigara zammı etiketlere yansıdı! Bugünden itibaren geçerli
09:31
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehir gece yarısı karla kaplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2025 22:02:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.