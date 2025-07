Bakan Yerlikaya: 65 orman yangınıyla ilgili 44 kişi gözaltına alındı, 10 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 12 ilde meydana gelen 65 orman yangınıyla alakalı 44 kişinin gözaltına alındığını, 10 kişinin ise tutuklandığını açıkladı.

İzmir Aliağa yangını ve Sakarya Taraklı yangını ile alakalı gözaltlarından bahseden Bakan Yerlikaya, "İzmir-Aliağa Bozköy Mahallesinde; 26 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; bahçe temizliği yapıldığı esnada yakılan ateşin ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan 6 şahıstan M.E. tutuklandı. İ.B., E.İ., S.İ., R.E., L.N. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Sakarya-Taraklı ilçesi Hacıyakup Mahallesinde; 27 Haziran'da başlayan yangın 2 gün süren çalışmalar sonucu söndürüldü. R.N., Y.N. ve N.İ. isimli şahısların yangının çıkış noktasında tarla sürdüklerinin tespiti sonucu; 3 şahıs gözaltına alındı. 2'si adli kontrol şartıyla, 1'i ifadesini alınmasını müteakip serbest bırakıldı" ifadelerini kullandı.

"3 ŞAHIS TUTUKLANDI, 2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI"

İzmir'in Bornova ilçesinde meydana gelen yangınlarla alakalı 3 şahsın tutuklandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, "İzmir-Bornova Yakaköy Mahallesinde; 27 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. N.N., L.B., E.Ü., E.K., R.N. isimli şahısların kaynak makinesi ve spiral makinesi ile çalıştığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktığı anlaşıldı. 3 şahıs tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa-Akhisar Musaca Mahallesinde; 28 Haziran'da başlayıp halen süren orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. D.A. isimli şahsın arı kovanlarını temizlemek maksadıyla yaktığı ateşin ormanlık alana sıçraması neticesinde yangın çıktığı belirlendi. 1 şahıs tutuklandı. Balıkesir- Havran Halıca Mahallesinde; 28 Haziran'da başlayıp 29 Haziran'da söndürülen orman yangını kapsamında; 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. M.N. isimli şahsın kullanmış olduğu kaynak makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu yangın çıktığı anlaşıldı. 1 şahıs ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı" açıklamasında bulundu.

"ORMAN KESİM FAALİYETİ YAPAN 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI"

Bursa Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde çıkan yangınla alakalı orman kesim işi yapan 9 kişinin gözaltına alındığını bildiren Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:"Balıkesir- Bigadiç Çamköy Mahallesinde; 26 Haziran'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; tarlada başlayan yangının ormanlık alana sıçraması neticesinde meydana geldiği belirlendi. 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Olay ile ilgili İ.Ç., A.Ç. ve F.I. isimli şüpheliler ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Balıkesir- Altıeylül Gökçeören Mahallesinde; 1 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu başladığı belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. M.T. isimli şahıs tutuklandı. Kütahya-Gediz Yenikent beldesinde; 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangının; biçerdöver makinasından çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması sonucu meydana geldiği belirlendi. 1 şüpheli hakkında işlem yapıldı. R.A. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bursa-Mustafa Kemalpaşa Alacaat Mahallesinde; 1 Temmuz'da başlayıp 2 Temmuz'da söndürülen orman yangını kapsamında; orman kesim faaliyeti yapan 9 şüpheli gözaltına alındı. 9 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor."

İzmir Buca'da çıkan yangınlara alakalı gözaltına alınan 4 şahsın adli işlemlerinin devam ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, "İzmir-Buca Zafer Mahallesinde, 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada oluşan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren N.I., S.R., Y.N. ve B.N. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor. Uşak-Eşme Balabancı Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; tarlada balya makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldiği belirlendi. R.S. ve B.S. isimli şahıslar gözaltına alındı ve tutuklandı. Kahramanmaraş-Pazarcık Karabıyık Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; piknik ateşinden çıkan kıvılcımların ormanlık alana sıçraması nedeniyle meydana geldiği belirlendi. M.N. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eskişehir-Seyitgazi Bardakçı Mahallesinde; 4 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; orman kesim işçilerinin çalışma yaptığı bölgede meydana geldiği belirlendi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor" ifadelerini kullandı.

"ÖZELLİKLE SICAK YAZ GÜNLERİNDE VATANDAŞLARIMIZIN ÇOK DAHA TEMKİNLİ VE TEDBİRLİ OLMALARI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"

Yaz günlerinde ormanları korumak için vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurgulayan Bakan Yerlikaya, "Mersin - Mut Hisarköy Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın; elektrik direğinden çıktığı değerlendirilmiş olup, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. Kırklareli - Merkez Karıncak Köyünde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangın kapsamında; yangının çıkış noktasında yakalanan A.S. ve. D.Ç. isimli şahıslar ifadelerinin alınmasını müteakip serbest bırakıldı. İstanbul - Silivri Çanta Balan Mahallesinde; 3 Temmuz'da başlayıp aynı gün söndürülen yangının; kaynak makinesi ile çalışma yapıldığı esnada çıkan kıvılcımlar sebebiyle çıktığı belirlendi. Yangına sebebiyet veren V.S., N.K.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı. Özellikle sıcak yaz günlerinde ormanlarımızı korumak adına vatandaşlarımızın çok daha temkinli ve tedbirli olmaları büyük önem taşıyor. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" dedi.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde;