Trump\'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert uyarılarda bulundu. Trump, bir gün önce yaptığı "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasının ardından bu kez Hürmüz Boğazı üzerinden İran'a yeni bir tehdit mesajı verdi.

TRUMP'TAN GÜNDEM YARATAN MESAJ

Trump, İran'ın dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert askeri karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

"KOLAYCA YOK EDİLEBİLECEK HEDEFLER VURULACAK"

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde, ABD'nin kolayca yok edilebilecek hedefleri vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

GÖZÜNÜ HÜRMÜZ BOĞAZI'NA DİKTİ

Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum" demişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.

"SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ" DEMİŞTİ

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti. Ancak İran'a yönelik yeni tehdidi, bölgede gerilimin tamamen düşmediğini ve taraflar arasındaki askeri risklerin sürdüğünü gösterdi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanabilecek olası bir gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.