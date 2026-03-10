Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz

Trump\'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
10.03.2026 08:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump dün akşam yaptığı "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasının hemen ardından yeni bir tehditte bulundu. Trump "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da devam eden savaşla ilgili yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert uyarılarda bulundu. Trump, bir gün önce yaptığı "Savaş büyük ölçüde bitti" açıklamasının ardından bu kez Hürmüz Boğazı üzerinden İran'a yeni bir tehdit mesajı verdi.

TRUMP'TAN GÜNDEM YARATAN MESAJ

Trump, İran'ın dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert askeri karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

"KOLAYCA YOK EDİLEBİLECEK HEDEFLER VURULACAK"

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde, ABD'nin kolayca yok edilebilecek hedefleri vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

GÖZÜNÜ HÜRMÜZ BOĞAZI'NA DİKTİ

Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum" demişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.

"SAVAŞ BÜYÜK ÖLÇÜDE BİTTİ" DEMİŞTİ

Trump, bir gün önce yaptığı açıklamada ise Orta Doğu'daki çatışmaların büyük ölçüde sona erdiğini söylemişti. Ancak İran'a yönelik yeni tehdidi, bölgede gerilimin tamamen düşmediğini ve taraflar arasındaki askeri risklerin sürdüğünü gösterdi.

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden yaşanabilecek olası bir gerilim, yalnızca bölgesel güvenliği değil küresel enerji piyasalarını da doğrudan etkileyebilecek gelişmeler arasında görülüyor.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili yaşamını yitirdi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti. İran'da Uzmanlar Meclisi, ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki hava saldırısında hayatını kaybeden Ali Hamaney'in ardından liderlik makamına oğlu Mücteba Hamaney'in "ezici oy çoğunluğuyla" seçildiğini duyurmuştu.

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Aslında pilin bitti, buradan bakınca uzatmalara oynuyorsun gibi duruyor 52 2 Yanıtla
  • mossi mossi :
    vursanda vurmasanda senden adisi yok 50 1 Yanıtla
  • Davut Kochan Davut Kochan:
    İran Hürmüzu kapatmış bu hâlen kapatırsa diyor 45 1 Yanıtla
  • 1234 1234:
    akşam başka sabah başka bu nasil abd başkani ya 29 1 Yanıtla
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    reis işte aynısı 8 10
  • Gökhan Ü Gökhan Ü:
    Kayan kaymış, emmi yapamazsın, diyor.. 13 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti
Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor Amatör maçta VAR sistemi uygulanıyor
Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı Çin-Rusya yolcu treni seferleri 6 yıl aradan sonra yeniden başladı
İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var İran cephesinden yeni Türkiye açıklaması: Dikkat çektikleri bir tehlike var
Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı Tarihin en büyük futbol kavgasının raporu ortaya çıktı
Zonguldak’ta ’Kirpi Ahmet’ cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2’si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi Zonguldak'ta 'Kirpi Ahmet' cinayeti iddianamesi hazırlandı: 2'si tutuklu 4 şüpheliye müebbet istemi

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçmişti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti
07:59
İsrail’i şoke eden haber Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
05:06
İran’dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
İran'dan, Arap ülkelerine 10 günde 3 bin 95 füze ve İHA saldırısı
03:08
Devrim Muhafızları’ndan Trump’a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
Devrim Muhafızları'ndan Trump'a tepki: Savaşın sonunu İran belirleyecek
02:17
İran ateşkes için tek bir şart sundu
İran ateşkes için tek bir şart sundu
23:58
Trump “Savaş bitiyor“ dedi, piyasalar coştu
Trump "Savaş bitiyor" dedi, piyasalar coştu
22:53
Netanyahu’nun önüne sunuldu İsrail’in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Netanyahu'nun önüne sunuldu! İsrail'in asıl korktuğu şey İran değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:33:24. #.0.5#
SON DAKİKA: Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.