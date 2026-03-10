Maçın hakemine \'\'Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız\'\' diyerek tepki gösterdi

Konyaspor ile Kasımpaşa arasında oynanan karşılaşmanın ardından statta yaşanan bir an sosyal medyada gündem oldu. Konyaspor'un anonsörü Mustafa Durmuş'un hakem Ümit Öztürk'e yönelik sözleri kısa sürede viral hale geldi.

MAÇ SONU TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmanın ardından statta konuşan Konyaspor anonsörü Mustafa Durmuş, hakem Ümit Öztürk'ün kararlarına tepki gösterdi. Durmuş'un yaptığı açıklama tribünlerde de büyük yankı uyandırdı.

"KUL HAKKI VAR, MÜBAREK RAMAZAN AYINDAYIZ"

Mustafa Durmuş'un hakeme yönelik "Hocam kul hakkı var, mübarek Ramazan ayındayız!" sözleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bu sözler kısa sürede futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri oldu.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU

Yaşanan anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı. Futbolseverler anonsörün sözleri hakkında farklı yorumlar yaptı.