Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak

Trump: İran Hürmüz\'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
10.03.2026 22:51
Trump: İran Hürmüz\'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Haber Videosu

İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemeye başladığı iddialarının ardından SBD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi. Trump, "Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce sonuçlar hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır." dedi.

ABD medyesinden CBS News'in ortaya attığı iddia endişeleri artırdı. Haberde, ABD istihbaratının, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güzergahına mayın döşemek için adımlar attığına dair işaretler tespit etmeye başladığı öne sürüldü.

TRUMP: İRAN HÜRMÜZ'E MAYIN DÖŞEDİYSE DERHAL KALDIRSIN

İddiaların ardından ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından tehdit dolu bir açıklama yaptı. Trump, şunları söyledi: "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz.

"SONUÇLARI DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ SEVİYEDE OLACAKTIR"

Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacaktır. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacaktır.

"UYUŞTURUCU KAÇAKÇILARINA KARŞI KONUŞLANDIRILAN AYNI TEKNOLOJİYİ KULLANIYORUZ"

Ayrıca, Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya teşebbüs eden her türlü tekne veya gemiyi kalıcı olarak ortadan kaldırmak için uyuşturucu kaçakçılarına karşı konuşlandırılan aynı teknolojiyi ve füze yeteneklerini kullanıyoruz. Bunların çarelerine hızlı ve sert bir şekilde bakılacaktır. Sakın yapmayın.

"10 ADET MAYIN DÖŞEME TEKNESİNİ İMHA ETTİK"

Son birkaç saat içinde, 10 adet pasif mayın döşeme teknesi veya gemisini vurup imha ettiğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum. Devamı gelecek."

ARAKÇİ: PETROL PİYASALARI TARİHİN EN BÜYÜK ARZ KESİNTİSİYLE KARŞI KARŞIYA

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de Hürmüz gerilimine ilişkin açıklama yaptı. Arakçi, ''Petrol Piyasaları tarihin en büyük arz kesintisiyle karşı karşıya. Bu kesinti, Arap Petrol Ambargosu, İran İslam Devrimi ve Kuveyt işgalinin toplamından daha büyük.'' dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.

Hürmüz Boğazı, Donald Trump, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

