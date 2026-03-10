Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik - Son Dakika
Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik

Görüntüler Türkiye sınırından: Savaşın başladığını gördük ve geldik
10.03.2026 13:39
10.03.2026 13:39
İran'da devam eden savaş nedeniyle çok sayıda İranlı, bombaların düşmeye başlamasının ardından Van'daki Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye geçerken, bazıları da ailelerinin yanına dönebilmek için İran'a gitmeyi tercih etti.

ABD ve İsrail ile İran arasında süren savaşın etkileri sınır bölgelerinde hissedilmeye başladı. Bombardımandan kaçan çok sayıda İranlı, Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

SINIRDA YOĞUN HAREKETLİLİK

Savaşın bölgeye yayılmasıyla birlikte son günlerde yüzlerce kişi Kapıköy Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye geçti. Reuters'ın aktardığına göre sınır kapısında her iki yönde de hareketlilik yaşanıyor. Bazı İranlılar şehirlerine bombalar düşmeye başlaması nedeniyle ülkelerini terk ettiklerini söylerken, bazıları da uçuşların iptal edilmesi ve yakınlarıyla iletişimi kaybetmeleri nedeniyle kara yoluyla yola çıktıklarını ifade etti. Birçok kişinin sınırı yalnızca küçük bir valiz ve SIM kartsız bir telefonla geçtiği belirtildi. Sınırı geçen İranlıların büyük bölümü yaklaşık iki saat uzaklıktaki Van'a nasıl gideceklerini ve dış dünyayla nasıl iletişim kurabileceklerini öğrenmeye çalıştı.

"İNSANLAR BEKLİYOR"

Kısa süre önce Tahran'da bulunduğunu söyleyen 61 yaşındaki İbrahim Eydi, birçok İranlının ülkedeki siyasi gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti. Eydi, bazı kişilerin hükümetin zayıflayıp zayıflamayacağını görmek için beklediğini, büyük protestoların başlaması halinde sürgündeki İran veliaht prensi Rıza Pehlevi'nin bir odak noktası olabileceğine inananların da bulunduğunu söyledi.

AİLESİ İÇİN İRAN'A DÖNENLER DE VAR

Sınır kapısında yalnızca Türkiye'ye giriş yapanlar değil, İran'a geri dönenler de dikkat çekti. 45 yaşındaki Leyla, İstanbul'da bulunduğu sırada Şiraz'daki ailesiyle iletişimini kaybedince İran'a dönme kararı aldığını söyledi. Leyla, "Ailem tehlikedeyken ben nasıl güvende olabilirim? Onları bombalardan koruyamam ama yanlarında olursam en azından birlikte oluruz" dedi.

"BOMBALAR DÜŞMEYE BAŞLADI"

35 yaşındaki Hamid Şirmohammadzadeh ise savaş başlamadan kısa süre önce İran'a döndüğünü belirterek Tahran'a saldırılar başlayınca eşi ve çocuklarıyla birlikte Türkiye'ye kaçtıklarını belirtti. Şirmohammadzadeh, "Savaş başlamadan bir gün önce Tahran'daydım. Sonra bombalar düşmeye başladı. Savaşın başladığını gördük ve Türkiye'ye geldik" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ OLURSA GERİ DÖNERİM"

63 yaşındaki Jalileh Jabari ise Tahran'dan ayrılma sebebinin bombardıman olduğunu belirterek İstanbul'da okuyan kızının yanına gittiğini söyledi.

Jabari, "Eğer orada işler düzelirse, İran düzelirse geri dönerim. Barış olursa geri dönerim" dedi.

