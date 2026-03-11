Galatasaray\'a Davinson Sanchez\'den kötü haber

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Liverpool ile zorlu maçta karşı karşıya geldi.

DAVINSON CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Sarı-kırmızılılarda 7 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai, Victor Osimhen ve Noa Lang, sarı kart sınırında olan futbolculardı. Cimbom'da bu futbolculardan Sanchez, 89. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü ve rövanşta yer alamayacak. Ayrıca sarı kart sınırında olan Teknik Direktör Okan Buruk da karşılaşmada kart görmedi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon tüm kulvarlarda 37 maça çıkan Kolombiyalı savunma oyuncusu, bu maçlarda rakip ağları 2 kez sarstı.