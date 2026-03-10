Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
10.03.2026 09:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askere madalya taktığı törene ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. "Bu bir onur madalyası mı yoksa tasma mı?" şeklindeki yorumlar sonrası birçok kullanıcı Trump'ın yer aldığı görüntüleri eleştirirken, olay ABD'de tartışma yarattı.

ABD'de düzenlenen bir madalya törenine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, törenin ardından başlayan tartışmalar ülke gündemine oturdu. Viral olan videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askere madalya takma anı yer alırken, tören sırasında kullanılan madalyanın boynuna takılma biçimi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Törenin görüntülerinin yayılmasının ardından birçok kullanıcı madalyanın tasarımını ve takılma şeklini eleştirdi. Özellikle madalyanın geniş mavi şeritli kayışı, bazı kullanıcılar tarafından "köpek tasmasına benziyor" yorumlarıyla gündeme taşındı.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Videonun kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından ABD'de sosyal medya platformlarında tartışmalar alevlendi. Çok sayıda kullanıcı tören görüntülerini paylaşarak madalyanın tasarımını eleştirirken, bazı yorumcular ise görüntülerin yönetim açısından "utanç verici" olduğunu öne sürdü.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Tartışmalar özellikle madalyanın askerin boynuna takıldığı anı gösteren fotoğrafın yayılmasıyla büyüdü. Fotoğrafın ardından birçok Amerikalı kullanıcı, "Bu bir onur madalyası mı yoksa tasma mı?" şeklinde yorumlar yaptı.

Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor

Öte yandan bazı kullanıcılar ise eleştirilerin abartılı olduğunu savunarak söz konusu madalyanın ABD'de askerlere verilen resmi bir nişan olduğunu ve tasarımın uzun süredir aynı şekilde kullanıldığını hatırlattı.

SİYASİ TARTIŞMALAR ALEVLENDİ

Tören görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya devam etmesiyle birlikte konu ABD'de siyasi tartışmaların da parçası haline geldi.

Donald Trump, Sosyal Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir
Çok kan dökülecek ABD’den katliam itirafı geldi Çok kan dökülecek! ABD'den katliam itirafı geldi
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son noktayı koydu Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son noktayı koydu
Nişandaki görüntü olay oldu ’’Bu düğün olmaz’’ yorumları yapılıyor Nişandaki görüntü olay oldu! ''Bu düğün olmaz'' yorumları yapılıyor
Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda “taksit“ dönemi başladı Savaşın gölgesi tarlaya da düştü, pazarda "taksit" dönemi başladı
Mustafa Topaloğlu resti çekti Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti Mustafa Topaloğlu resti çekti! Uyarıya sinirlenip sahneyi terk etti

08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
08:17
İmamoğlu’nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün İlk gün gergin geçmişti
İmamoğlu'nun 2 bin yıl hapsinin istendiği davada 2. gün! İlk gün gergin geçmişti
07:41
Trump’a infial yaratan görüntü soruldu Yanıtı olaydan daha skandal
Trump'a infial yaratan görüntü soruldu! Yanıtı olaydan daha skandal
07:07
Hafize Gaye Erkan’ın yeni görevi belli oldu Dikkat çeken referans detayı
Hafize Gaye Erkan'ın yeni görevi belli oldu! Dikkat çeken referans detayı
06:32
Savaşta 11. gün ABD gözünü Hürmüz Boğazı’na dikti, İran’dan “1 ton altı füze atılmayacak“ resti geldi
Savaşta 11. gün! ABD gözünü Hürmüz Boğazı'na dikti, İran'dan "1 ton altı füze atılmayacak" resti geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 09:37:00. #.0.4#
SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.