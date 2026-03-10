Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı - Son Dakika
Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı
10.03.2026 22:29
Galatasaray – Liverpool maçı sırasında Liverpool taraftarları tribünde Atatürk'ün ''Yurtta sulh, cihanda sulh'' sözünün İngilizce yazılı olduğu pankart açtı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Liverpool'un taraftarları tribünde dikkat çeken bir pankart açtı. İngiliz temsilcisinin taraftarlarının açtığı pankart kısa sürede hem statta hem de sosyal medyada gündem oldu.

ATATÜRK'ÜN DÜNYA BARIŞI MESAJINI AÇTILAR

RAMS Park'taki konuk takım tribününde bulunan Liverpool taraftarları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışına ilişkin sözlerinin yer aldığı bir pankart açtı. Pankartta İngilizce olarak Atatürk'ün ünlü sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadesi yer aldı. Tribünde açılan pankart hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbolseverlerin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Liverpool taraftarlarının açtığı pankart kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken birçok kullanıcı bu hareketi takdir eden yorumlar yaptı. Pankart, iki takım taraftarları arasında da olumlu karşılandı.

Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • NİYAZİ ÜNAL NİYAZİ ÜNAL:
    atatürk değil jean jacques rousseau nu sözüdür bu 6 21 Yanıtla
  • Murat Avci Murat Avci:
    bravo.. 19 1 Yanıtla
  • Mahmut Biliz Mahmut Biliz:
    ataturtp olamasaydı kaznamazdınız 4 13 Yanıtla
  • Murat dogan Murat dogan:
    atatürkün sözü degil diye biliyorum 2 13 Yanıtla
    Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Yanlış biliyorsun Atatürk ün sözü sadece Atatürk ün okuduğu bir felsefeci jean jacques rousseau 0 0
  • B. Fatih B. Fatih:
    Sizler bizim içimizdeki hainlerden daha iyi insanlarsınız..liverpool destekçisi her türke girsin bu pankart.. 6 3 Yanıtla
