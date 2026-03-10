Liverpool taraftarlarından maça damga vuran Atatürk pankartı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olan Liverpool'un taraftarları tribünde dikkat çeken bir pankart açtı. İngiliz temsilcisinin taraftarlarının açtığı pankart kısa sürede hem statta hem de sosyal medyada gündem oldu.

ATATÜRK'ÜN DÜNYA BARIŞI MESAJINI AÇTILAR

RAMS Park'taki konuk takım tribününde bulunan Liverpool taraftarları, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya barışına ilişkin sözlerinin yer aldığı bir pankart açtı. Pankartta İngilizce olarak Atatürk'ün ünlü sözü "Yurtta sulh, cihanda sulh" ifadesi yer aldı. Tribünde açılan pankart hem Galatasaray taraftarlarının hem de futbolseverlerin dikkatini çekti.

SOSYAL MEDYADA GENİŞ YANKI BULDU

Liverpool taraftarlarının açtığı pankart kısa sürede sosyal medyada da gündem olurken birçok kullanıcı bu hareketi takdir eden yorumlar yaptı. Pankart, iki takım taraftarları arasında da olumlu karşılandı.