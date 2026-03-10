Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare

Ali Arslan:

Yahu herkes biliyor kayıkçı kavgasıydı, sakın ha sezonunda neden sakın açıklama dediğini artik herkes biliyor,bu sene şampiyon olmalıyız sende bize yardım edeceksin demiş,dedikten sonra FB ye kıyım başladı,nene sonrasında mert muldure verilmeyen tartışılmaz penaltılar ile 4 puan kaybetti FB, tek bir hareket gelmedi ama TS ye GS ye olsa düdük astiriliyor