Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...

10.03.2026 08:44
İstanbul'da bir adliyede görevli kadın katip, sosyal medyada tanıştığı Halil Kızmaz'ın yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve adliyedeki odada birlikte oldukları anları gizlice kaydedip şantaj yaptığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Kızmaz'ın yurt dışı yatırım siteleri üzerinden yüksek kazanç vaadiyle katipten 232 bin TL aldığı öne sürüldü. Dava sürüyor.

İstanbul'da bir adliyede katip olarak görev yapan M.A., sosyal medyada tanıştığı Halil Kızmaz'ın yatırım vaadiyle kendisini dolandırdığını ve daha sonra gizlice kaydettiği görüntülerle şantaj yaptığını iddia ederek şikayetçi oldu.

YATIRIM VAADİYLE KADINDAN 232 BİN TL ALDI

İddialara göre M.A., yaklaşık iki yıl önce sosyal medya üzerinden kendisini "Kenan" olarak tanıtan Halil Kızmaz ile tanıştı. Kısa sürede yakınlaşan ikili arasında duygusal bir ilişki başladı. Bu süreçte Kızmaz'ın, yurt dışındaki yatırım siteleri üzerinden yüksek kazanç elde edilebileceğini söyleyerek genç kadını ikna ettiği ve parça parça toplam 232 bin lira aldığı öne sürüldü.

BİRLİKTE OLDUKLARI ANLARI GİZLİCE KAYDETTİ

İddiaya göre taraflar bir süre sonra M.A.'nın görev yaptığı adliyedeki bir odada birlikte oldu. Halil Kızmaz'ın bu anları cep telefonuyla gizlice kaydettiği iddia edildi.

PARASINI GERİ İSTEYİNCE ŞANTAJ İDDİASI

Genç kadın, verdiği parayı geri alamayınca Kızmaz hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayette bulundu. Bunun ardından şüphelinin, birlikte olduklarını öne sürdüğü görüntülerle M.A.'yı tehdit etmeye başladığı iddia edildi. Mesajlarda, şikayetin geri çekilmemesi halinde görüntülerin ailesine ve yakın çevresine gönderileceği yönünde ifadeler yer aldığı öne sürüldü.

ŞÜPHELİ SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabah gazetesinden Ali Rıza Akbulut'un haberine göre; savcılıkta ifade veren Halil Kızmaz, telefon hattının kendisine ait olduğunu kabul etti ancak söz konusu mesajları hatırlamadığını söyledi. Kızmaz ayrıca M.A. ile aralarında duygusal bir ilişki bulunmadığını savundu ve telefonda olduğu öne sürülen görüntülerdeki kişinin de kendisi olmadığını ileri sürdü.

İddianamede, Kızmaz'ın daha önce de "şantaj" suçundan sabıkasının bulunduğu belirtildi. Savcılık, şüphelinin "şantaj" suçundan cezalandırılması talebiyle dava açtı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ender3316 ender3316:
    vay be adalet odalarına bak veren verene 6 0 Yanıtla
  • maximusti35 maximusti35:
    kim neyi nereye yatırmış anlamadım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
