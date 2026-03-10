Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi - Son Dakika
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi

Haberin Videosunu İzleyin
Devrim Muhafızları\'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
10.03.2026 19:43  Güncelleme: 19:55
Devrim Muhafızları\'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan Hürmüz Boğazı ile ilgili yeni açıklama geldi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin" dedi.

"ŞÜPHENİZ VARSA HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKLAŞIN VE GEÇMEYİ DENEYİN"

ABD-İsrail-İran arasındaki savaşta Tahran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması uluslararası piyasaları derinden etkiledi. Geri atmayan İran Devrim Muhafızlar Ordusu'ndan yeni açıklama geldi. Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı Alireza Tengsiri, "İran'a saldıranlarla bağlantılı hiçbir geminin Hürmüz Boğazı'ndan geçiş hakkı yoktur. Eğer şüpheniz varsa yaklaşın ve deneyin." açıklamasını yaptı.

TRUMP'TAN GÜNDEM YARATAN MESAJ

Trump, İran'ın dünya petrol ticareti açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını engellemeye yönelik herhangi bir girişimde bulunması halinde ABD'nin çok daha sert askeri karşılık vereceğini söyledi.

ABD Başkanı açıklamasında, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." ifadelerini kullandı.

"KOLAYCA YOK EDİLEBİLECEK HEDEFLER VURULACAK"

İran'ın bu yönde bir adım atması halinde, ABD'nin kolayca yok edilebilecek hedefleri vuracağını kaydeden Trump, bunun İran'ın yeniden bir ülke olarak inşa edilmesini neredeyse imkansız hale getireceğini savundu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirtti.

İRAN'DAN SERT YANIT GELDİ

Trump'ın sözlerine İran'dan kısa sürede sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Mecid Musevi, savaşın yeni bir aşamaya geçebileceğini belirterek füze saldırılarının daha yıkıcı hale geleceğini açıkladı.

Musevi yaptığı açıklamada, İran'ın bundan sonraki süreçte daha ağır savaş başlıkları kullanacağını ifade etti. İranlı komutan, "Bundan sonra 1 tondan daha hafif savaş başlığına sahip hiçbir füze fırlatılmayacak." sözleriyle yeni dönemde saldırıların şiddetinin artabileceğinin sinyalini verdi.

SAVAŞTA GERİLİM TIRMANIYOR

Bu açıklama, İran'ın elindeki uzun menzilli ve yüksek tahrip gücüne sahip füze kapasitesini sahaya daha güçlü şekilde yansıtabileceği şeklinde yorumlandı. İran'ın balistik füze programı uzun süredir ABD ve İsrail tarafından bölgedeki en büyük güvenlik tehditlerinden biri olarak gösteriliyor.

Öte yandan savaşın 11. gününde tarafların karşılıklı askeri hareketliliği de sürüyor. ABD donanmasının Körfez bölgesindeki varlığını artırdığı ve bölgedeki müttefik ülkelerle koordinasyon halinde hareket ettiği belirtilirken, İran ise Hürmüz Boğazı ve çevresindeki askeri unsurlarını yüksek alarma geçirdi.

GÖZÜNÜ HÜRMÜZ BOĞAZI'NA DİKTİ

Trump, 9 Mart'ta CBS News'e, "Şu anda bazı gemiler (Hürmüz Boğazı'ndan) geçiş yapıyor ama boğazın kontrolünü almayı düşünüyorum" demişti. İran Devrim Muhafızları Ordusu, Trump'a cevap olarak, İsrail ve ABD büyükelçilerini sınır dışı eden her Arap veya Avrupa ülkesinin bugünden itibaren Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapabileceğini duyurmuştu.

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİN MERKEZİNDE

Basra Körfezi ile Umman Denizi arasında yer alan Hürmüz Boğazı, küresel enerji piyasaları açısından stratejik bir geçiş noktası olarak biliniyor. Dünya petrol arzının yaklaşık beşte birinin bu dar su yolundan taşındığı belirtiliyor.

Son günlerde bölgede artan askeri hareketlilik ve savaşın etkileri nedeniyle Hürmüz Boğazı'ndaki tanker trafiğinde ciddi aksamalar yaşandığı ifade ediliyor. Bazı petrol tankerlerinin güvenlik endişeleri nedeniyle bölgede beklediği ve deniz trafiğinin zaman zaman durma noktasına geldiği bildiriliyor.

PETROL PİYASALARI HASSAS

Enerji piyasaları da Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Uzmanlara göre boğazın kapanması veya petrol sevkiyatının kesintiye uğraması durumunda küresel petrol fiyatlarında sert yükselişler yaşanabilir.

Trump'ın açıklamaları da bu nedenle enerji piyasalarında yakından izlenirken, ABD yönetiminin boğazdaki petrol akışının kesintiye uğramasına izin vermeyeceği mesajını vermek istediği değerlendiriliyor.

