“Hangi enayi düşürmüş?” deyip eline aldı, söylediğine bin pişman oldu

Çocuklarını parka götüren genç bir kadının yaşadığı anlar sosyal medyada gündem oldu. Parkta yürüdüğü sırada yerde dağılmış paraları fark eden kadın, ilk anda şaşkınlık yaşadı.
Görüntülerde kadının paraları görünce “Bunları hangi enayi düşürmüş” diyerek yanına yaklaştığı ve yerden aldığı anlar yer aldı.
Paraları eline alan kadın, kısa süre sonra bunların gerçek olmadığını fark etti. Söz konusu paraların bir reklam çalışması kapsamında bırakıldığı ortaya çıktı.
O anlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, kullanıcılar hem şaşkınlıklarını dile getirdi hem de benzer kampanyalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.
