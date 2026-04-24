Sevgi Sevil cinayetinin failleri, 14 yıl sonra ortaya çıkarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:42  Güncelleme: 14:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DİYARBAKIR'da 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil (15) cinayetinin faillerinin; babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı olduğu ortaya çıktı.

DİYARBAKIR'da 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil (15) cinayetinin faillerinin; babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı olduğu ortaya çıktı. Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) çalışmaları sonucu yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı JASAT ekibi, 14 yıl önce işlenen Sevgi Sevil cinayetinin aydınlatılması için çalışma başlattı. Dosyayı inceleyen JASAT dedektifleri, olay yerindeki çelişkili ifadeleri inceledi. Maktulün yanında olduğunu iddia eden tanıkların beyanlarındaki tutarsızlıkları tespit eden ekipler, dijital delillere odaklandı. HTS incelemeleri sonucunda; ailenin cinayet delillerini gizlemek amacıyla delil karartması yaptığı ortaya çıkarıldı. Çalışmayı derinleştiren JASAT ekibi, 2012 yılına ait otopsi raporunu ve görüntü kayıtlarını yeniden incelemeye aldı.

30 DAKİKA BOYUNCA BEKLETMİŞ

İlk incelemede 'uzak atış' olarak kaydedilen atış mesafesinin, aslında 2-75 santimetre mesafeden yapılan bir yakın atış olduğu adli tıp uzmanları tarafından doğrulandı. Elde edilen istihbarat ve teknik veriler ışığında; ailenin Sevgi Sevil'i hastaneye götürmek yerine olay yerinde 30 dakika boyunca beklettiği de tutanaklara geçti.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen bulgular doğrultusunda JASAT'ın yürüttüğü operasyon kapsamında, cinayetle bağlantısı olduğu değerlendirilen 8 şüpheli, gözaltına alındı. 17 Nisan'da adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sevgi Sevil'in babası, amcasının oğlu ve amcasının kızı tutuklandı. Diğer 5 şüpheli hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:56:30. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.