Madenciler grevde: Eskişehir\'de başladı, Ankara\'da devam ediyor! İşte son durum

24.04.2026 14:30
Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan işçiler, ödenmeyen ücretler ve tazminatlarını alabilmek için başlattıkları eylemlerini Ankara'da sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler ile polis arasında arbede çıktı. Madenciler baretlerini yere vurarak tepki gösterirken beş gündür açlık grevinde olan bazı işçiler fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, aylardır ödenmeyen maaşlar ve hak kayıpları gerekçesiyle Eskişehir'den Ankara'ya yürüyüş şeklinde başlattıkları eylemlerini başkent Ankara'da açlık grevi ile sürdürüyor.

POLİSLE KISA SÜRELİ ARBEDE ÇIKTI

Eskişehir'de faaliyet gösteren Doruk Madencilik'te çalışan Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi işçiler, Ankara'daki eylemlerini sürdürüyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen işçiler ile polis arasında arbede yaşandı, işçilerin yürümesine izin verilmedi.

Doruk Madencilik işçileri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine polisle madenciler arasında kısa süreli arbede yaşandı.

BAZI İŞÇİLER FENALAŞTI

"Ölmek var, dönmek yok" sloganı atan madenciler, baretlerini yere vurarak polis engeline tepki gösterdi. Arbedenin ardından bazı madenciler üstlerini çıkararak oturma eylemine başladı. Beş gündür açlık grevinde olan işçilerden biri fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Eylem sırasında bir işçinin daha rahatsızlandığı bildirildi.

MADENCİLER AÇLIK GREVİNE DEVAM EDİYOR

Bağımsız Maden-İş Sendikası avukatı Abdurrahim Demiryürek, "Madenciler ve sendikamız bu saat itibarıyla hiç kimseye tek bir kelime etmeyecek, bir cümle kullanmayacak. Bulundukları, kaldıkları yerden de kalkmayacaklar. Şayet madencilerle dayanışma göstermek isteyen, bu sorunun çözümüne katkısı olsun isteyen tüm siyasi parti temsilcilerine, vekillerimize çağrımız da şu şekildedir. Burada bilfiil madencilerle beraber açlık grevinde olup bilfiil yanlarından ayrılmamalarını talep ediyoruz. Onun dışında tüm dayanışanlar ablukanın dışında kalacaklar. Sendikamızın aldığı karar bu yönde. Bizler kamuoyunun da Türkiye kamuoyunun da yanıltılmasını istemiyoruz" diye konuştu.

"TALEBİMİZ TÜM ÖZLÜK HAKLARININ ÖDENMESİDİR"

Demiryürek, Doruk Madencilik işçilerinin hukuka aykırı bir şekilde ücretsiz izne çıkartıldığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sadece üç aylık alacaklarından ibaret değil bu alacaklar. Üç ay, beş ay, altı ay biz bunların her birini birer birer işçi arkadaşlarla görüşerek tespit ettik. Sadece bunlarla sınırlı değil. TMSF devrinden sonra işçi arkadaşların içerideki çalışmış ve birikmiş yılları var. Kıdem alacakları var. Yani tüm özlük hakları diye bahsettiğimiz alacaklar var. Bu işletme TMSF'den devrediliyorken 800 işçi burada bulunmaktaydı. Burada işçiler kod 4'ten yani SGK'ye 4. koddan çıkışlar bildirildi. Bu işverenin hiçbir haklı neden göstermeksizin işten çıkardığı anlamına gelir. Açılmış davalar kazanılmasına rağmen hiçbir tahsil yapılamadı. Dolayısıyla buradaki sorumluluk sadece üç aylık işçilik alacağından ibaret değildir. İçeride yani devir öncesi Adularya işletmesinden çalışan Adularya'dan Sonra TMSF döneminde altı yıl çalışmış olan, en son Doruk Maden İşletmesinde de devirden sonra üç yıl çalışmış olan arkadaşlarımız var. Dolayısıyla bu arkadaşların talebi tüm özlük haklarının kendilerine ödenmesidir. Tüm özlük hakları kendilerine ödenmeden buradan ayrılmayacaklarını ilan ediyor arkadaşlarımız. Bizler de sendikamız adına bu açıklamayı yapmak zorundayız."

Kaynak: ANKA

