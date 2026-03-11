Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Ardahan'da vali yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu'nun adının karıştığı yasak aşk iddiası şehirde deprem etkisi yarattı. İddiaya göre, Kasımoğlu, önceki akşam saatlerinde bir devlet dairesinde sekreter olarak görev yaptığı belirtilen kadının evine gitti. Kasımoğlu evdeyken, kadının eşi geldi.

VALİ YARDIMCISI HAKKINDA DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşıran adam, mutfaktan aldığı bıçakla vali yardımcısını bıçakladı. Vali yardımcısı hastaneye kaldırılırken, kadının eşi ile bir kişi gözaltına alındı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olaya ilişkin Ardahan Valiliği'nden de açıklama geldi. Valilik, Kasımoğlu'nun görevden uzaklaştırıldığını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ardahan Vali Yardımcısı olarak görev yapmakta iken 05.03.2026 tarihi itibariyle Yozgat Vali Yardımcısı olarak görevlendirilen Mustafa Berat Kasımoğlu hakkında yürütülen incelemeler neticesinde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesi uyarınca disiplin soruşturması başlatılmış; ilgili soruşturma sonucunda, aynı Kanun'un 137 ve devamı maddeleri kapsamında Mustafa Berat Kasımoğlu İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."