Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor

Futbol istatistikleriyle tanınan Opta'nın verilerine göre Dünya Kupası tarihinde en yüksek pas isabet oranına ulaşan takım İspanya oldu. İspanyol ekibi, 2022 Dünya Kupası'nda Kosta Rika karşısında oynadığı maçta tarihi bir istatistiğe imza attı.

1045 PASIN 978'İ BAŞARILI

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda İspanya, Kosta Rika'yı 7-0 mağlup ettiği karşılaşmada toplam 1045 pas yaptı. Bu pasların 978'i başarıyla tamamlandı.

%93.6'LIK TARİHİ ORAN

Opta'nın 1966'dan bu yana tuttuğu verilere göre İspanya'nın yakaladığı yüzde 93.6'lık pas isabet oranı, Dünya Kupası tarihinde bir maçta ulaşılan en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.

FUTBOL TARİHİNE GEÇEN MAÇ

İspanya'nın Kosta Rika karşısında ortaya koyduğu bu performans, yalnızca farklı skoruyla değil, pas oyununun ne kadar etkili uygulanabileceğini göstermesi açısından da futbol tarihine geçen karşılaşmalar arasında yer aldı.