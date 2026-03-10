Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor
10.03.2026 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı başlıyor. Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak. Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor. İşte diğer maçlar ve detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak.

GALATASARAY, LIVERPOOL'U AĞIRLAYACAK

Son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor.

DEV EŞLEŞMELER SAHNE ALACAK

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa'nın önemli kulüpleri de karşı karşıya gelecek. Bu akşam Atalanta ile Bayern Münih, Newcastle United ile Barcelona ve Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak.

Yarın oynanacak maçlarda ise Bayer Leverkusen ile Arsenal, Paris Saint-Germain ile Chelsea, Real Madrid ile Manchester City ve Bodo/Glimt ile Sporting karşı karşıya gelecek.

RÖVANŞLAR MART ORTASINDA

Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak.

SON 16 TURU MAÇ PROGRAMI

Bu akşam

  • 20.45 Galatasaray – Liverpool
  • 23.00 Atalanta – Bayern Münih
  • 23.00 Newcastle United – Barcelona
  • 23.00 Atletico Madrid – Tottenham

Yarın

  • 20.45 Bayer Leverkusen – Arsenal
  • 23.00 Paris Saint-Germain – Chelsea
  • 23.00 Real Madrid – Manchester City
  • 23.00 Bodo/Glimt – Sporting

Galatasaray, Liverpool, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
7-0 kazanıp ’’Espana’’ bestesiyle coştular 7-0 kazanıp ''Espana'' bestesiyle coştular

10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:35
Azerbaycan’dan İsrail’i çıldırtacak hamle
Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle
10:34
İsrail ordusu, Hizbullah’a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı uzun süreli bir askeri harekata hazırlanıyor
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:29:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.