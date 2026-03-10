Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda ilk maçlar bugün ve yarın oynanacak.
Son 16 turunun en dikkat çeken eşleşmelerinden birinde Galatasaray, İngiltere temsilcisi Liverpool'u RAMS Park'ta konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, bu akşam saat 20.45'te başlayacak mücadelede avantajlı bir skor elde ederek rövanş öncesi elini güçlendirmeyi hedefliyor.
Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Avrupa'nın önemli kulüpleri de karşı karşıya gelecek. Bu akşam Atalanta ile Bayern Münih, Newcastle United ile Barcelona ve Atletico Madrid ile Tottenham kozlarını paylaşacak.
Yarın oynanacak maçlarda ise Bayer Leverkusen ile Arsenal, Paris Saint-Germain ile Chelsea, Real Madrid ile Manchester City ve Bodo/Glimt ile Sporting karşı karşıya gelecek.
Son 16 turunun rövanş karşılaşmaları 17 ve 18 Mart tarihlerinde oynanacak. Bu maçların ardından çeyrek finale yükselen takımlar netlik kazanacak.
Bu akşam
Yarın
