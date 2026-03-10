İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu

İbrahim Hacıosmanoğlu\'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
10.03.2026 22:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ağırladığı Liverpool'u 1-0 mağlup ederek rövanş maçı öncesinde büyük avantajı cebine koydu. Bu sonuçla birlikte TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ağustos ayında Liverpool için söylediği ''Liverpool eski Liverpool değil'' sözleri yeniden gündem oldu. Cimbom, İngiliz devi ile bu sezon 2 kez karşılaştı ve rakibine kaybetmedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u ağırladı. RAMS Park'ta oynanan mücadele 1-0 Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona erdi.

GALİBİYET GOLÜ LEMINA'DAN

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 7. dakikada Victor Osimhen'in indirdiği topta Mario Lemina kaydetti. Gabonlu orta saha, Şampiyonlar Ligi kariyerindeki ilk golünü attı.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU'NUN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Galatasaray'ın aldığı kritik zafer sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Şampiyonlar Ligi'nde ağustos ayında yapılan kura çekimi sonrası yaptığı yorumlar yeniden gündeme geldi. Hacıosmanoğlu, ağustos ayında yaptığı açıklamada, "İyi bir kura çekti Galatasaray. Gruptan çıkacağına inanıyorum. 1. torbada deve dişi gibi takımlar vardı, hiçbiri gelmedi. Liverpool eski Liverpool değil" ifadelerini kullanmıştı. Futbolseverler maç sonunda İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bu sözlerinin yeniden haklılığına dikkat çekerek ''Kahin misin be adam?'' yorumlarında bulundu.

İKİ MAÇTA DA KAYBETMEDİ

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile 2 kez karşılaşan Galatasaray, zorlu rakibine iki maçta da kaybetmedi. Lig aşamasında rakibini 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, son 16 turu ilk maçında da sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Liverpool, Ağustos, Sözler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • ibrahim.esra ibrahim.esra:
    galatasarayda eski cimbom değil birde burdan bakın 66 5 Yanıtla
  • Muhammet Mustafa AKARSU Muhammet Mustafa AKARSU:
    Bizim başkanımız değilsin zaten. Seninle işimiz yok ?? 50 7 Yanıtla
    Osman YILMAZ Osman YILMAZ:
    seve seve takacaksınız zorla da olsa elini öpeceksiniz hiç kaçışınız yok futbol sahada oynanır futbol spor işidir anlatabildim mi algı işi değildir 0 0
  • Osman Kaan Osman Kaan:
    Liverpool son 8 şampiyonlar Ligi'nde 6 galibiyet 2 mağlubiyeti var . 2 maçın bir tanesi yine Galatasaraydan aldı. Eski Liverpool değil diyenler maçlarına baksin 29 1 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Liderden 19 puan geride kalmış bir Liverpool var 4 12
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    KESIN N.FOREST TAN ZAYIF DIYE OVUNUR 3 DOSEDIKLERI 24 4 Yanıtla
  • 4w4wvttvdy 4w4wvttvdy:
    eski liverpool dediği kadrosu 1 milyar dolar ..cık agızlı 7 0 Yanıtla
    Ali Arslan Ali Arslan:
    Liderden 19 puan gerisinde kalmış bir Liverpool 0 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:39
Liverpool kaderinden kaçamadı Galatasaray, İngiltere’ye avantajlı gidiyor
Liverpool kaderinden kaçamadı! Galatasaray, İngiltere'ye avantajlı gidiyor
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
21:57
Beyaz Saray: Trump İran’da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
Beyaz Saray: Trump İran'da hedeflere ulaştığında savaş sona erecek
19:43
Devrim Muhafızları’ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Devrim Muhafızları'ndan yeni Hürmüz Boğazı tehdidi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 23:41:09. #7.12#
SON DAKİKA: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.