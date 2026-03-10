ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı - Son Dakika
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı

ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
10.03.2026 08:59
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) İran'a yönelik saldırısıyla övünen paylaşımı sonrası İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den dikkat çeken bir yanıt geldi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Arakçi, ABD'ye ironik bir şekilde teşekkür ederek, "CENTCOM'a, komşularımızın topraklarını halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için kullandığını itiraf ettiği için teşekkür ederim" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Amerikan basınına yaptığı açıklamada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran'daki son gelişmeleri değerlendirdi.

"MÜZAKERELER SÜRERKEN SALDIRDILAR"

Arakçi, şubat ayında Tahran-Washington yetkilileri arasındaki müzakerelerde, 'Amerikalıların saldırı niyetlerinin olmadığını' söylediklerini belirterek, buna rağmen ABD'nin ülkesinde saldırdığını bildirdi.

"MÜCTEBA HAMANEY'İN YORUMLARINI BEKLİYORUZ"

Mücteba Hamaney'in göreve gelmesinin hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdiğini vurgulayan Arakçi, "Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek" diye konuştu.

"ABD İLE GÖRÜŞME ARTIK GÜNDEMDE DEĞİL"

Arakçi, ABD ile görüşmenin artık gündemlerinde olmayacağını düşündüğünü kaydederek, "Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var" ifadelerini kullandı.

"ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI YASA DIŞI"

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçmekten korktuğunu dile getirdi. Arakçi, "Boğazı kapatmadık. Onların boğazdan geçmelerini engellemiyoruz" açıklamasında bulundu.

"İRAN KENDİNİ SAVUNUYOR"

ABD ve İsrail'in ülkesine yönelik saldırılarını 'tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi' olarak nitelendiren Arakçi, buna karşı İran'ın 'sadece kendini savunduğunun' altını çizdi. Arakçi, "Bölgedeki herkese, 'ABD bize saldırırsa, Amerikan topraklarına ulaşamayacağımız için bölgedeki üslerine, tesislerine, kurulumlarına, varlıklarına saldırmak zorunda kalacağımızı ve bunun sonucunda savaşın tüm bölgeye yayılacağını' zaten söyledik. Bu, ABD'nin bize karşı saldırganlığının bir sonucudur. Bundan biz sorumlu değiliz" dedi.

ABD'YE İRONİ DOLU TEŞEKKÜR

İran'ın tuzlu su arıtma tesisini Bahreyn'den HIMARS atışıyla vuran CENTCOM'un "İran rejimine karşı derin vuruş kabiliyetinde rakipsiz HIMARS kullanmakla" övünen gönderisinin ardından Arakçi, ABD'ye sosyal medyadan teşekkür etti. Arakçi, "CENTCOM'a, komşularımızın topraklarını halkımıza karşı HIMARS sistemlerini konuşlandırmak için kullandığınızı itiraf ettiğiniz için teşekkür ederim; görünüşe göre bu sistemler arasında bir tuz arıtma tesisi de bulunuyor. Eğer güçlü füzelerimiz bu sistemleri bulundukları her yerde imha ederse, kimse şikayet etmemeli." dedi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Amerikalılarla tekrar müzakere masada olmayacak
Kaynak: DHA

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
