Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı - Son Dakika
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
14.04.2026 15:54
Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı
Bundesliga tarihinde ilk kadın teknik direktör olan Marie-Louise Eta, Union Berlin ile ilk antrenmanına çıktı. Tarihi anlara sahne olan çalışma, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

Alman ekibi Union Berlin’de göreve başlayan Eta’nın takımın başındaki ilk antrenmanı dikkatle takip edildi. Tarihi anlara sahne olan çalışma, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BEĞENİ YAĞDI

Marie-Louise Eta’nın sahadaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce beğeni alan görüntüler, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

ALMAN FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Bundesliga'da teknik direktörlük görevine gelen ilk kadın isim olan Eta’nın bu adımı, spor dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde Avustralya ordusunda tarihi atama: İlk kez bir kadın komutan görevde
Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor Hakkari-Van yolunda çökme: Ulaşım kontrollü sağlanıyor
İspanya Başbakanı Sanchez’in eşinin başı dertte Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı İspanya Başbakanı Sanchez'in eşinin başı dertte! Dört ayrı suçtan iddianame hazırlandı
Yine kazandılar Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig’de Yine kazandılar! Erzurumspor, rakibi puan kaybetmesi halinde Süper Lig'de
Erzincan’da 4 büyüklüğünde deprem Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem
Galatasaray’dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama Galatasaray'dan tribündeki büfelerle ilgili açıklama
16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi 16 yaşındaki çocuk demir sopalarla darbedildi

16:47
İrfan Can Kahveci’nin aklı Fenerbahçe’de: Açık açık “Geri dönmek istiyorum“ dedi
İrfan Can Kahveci'nin aklı Fenerbahçe'de: Açık açık "Geri dönmek istiyorum" dedi
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
16:17
Dev maç öncesi büyük rezillik Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
Dev maç öncesi büyük rezillik! Dünya devinin yaptığına bakar mısınız
16:01
“Süper Lig’e çıkacak“ denen 61 yıllık efsane küme düştü
"Süper Lig'e çıkacak" denen 61 yıllık efsane küme düştü
15:35
Sivas’ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
Sivas'ta bir garip olay: Pusula ile mezarlığa gidenler şaşıp kalıyor
15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
