Bir devrin başlangıcı! İlk antrenmanına çıktı, beğeni yağdı

Alman ekibi Union Berlin’de göreve başlayan Eta’nın takımın başındaki ilk antrenmanı dikkatle takip edildi. Tarihi anlara sahne olan çalışma, futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı.

BEĞENİ YAĞDI

Marie-Louise Eta’nın sahadaki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Binlerce beğeni alan görüntüler, futbolseverlerden yoğun ilgi gördü.

ALMAN FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNEM

Bundesliga'da teknik direktörlük görevine gelen ilk kadın isim olan Eta’nın bu adımı, spor dünyasında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.