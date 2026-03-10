Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu - Son Dakika
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu

10.03.2026 08:52  Güncelleme: 08:55
"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan sanatçı Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı iddialarına yanıt verdi. İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

"Kabe'de Hacılar" ilahisiyle tanınan Celal Karatüre, Ramazan ayında katıldığı iftar ve tanıtım programları için yüksek ücret aldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek açıklama yaptı.

"300-500 BİN TL ÜCRET ALDIĞIM ASILSIZ"

Son günlerde bazı basın ve sosyal medya platformlarında yer alan iddialara değinen Karatüre, Ramazan ayında davet edildiği yardım amaçlı iftar programı için 300 bin TL, tanıtım programları için ise 500 bin TL aldığı yönündeki haberlerin tamamen asılsız olduğunu söyledi. Söz konusu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Karatüre, hiçbir kurum ya da organizasyondan bu şekilde bir ücret almadığını ifade etti.

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATACAK

Ortaya atılan iddiaların kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğunu belirten Karatüre, bu tür mesnetsiz ve gerçek dışı haberleri kesin bir dille reddettiğini dile getirdi. Sanatçı ayrıca, hakkında ortaya atılan iftira niteliğindeki iddialarla ilgili gerekli hukuki süreci başlatacağını da açıkladı.

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    1 haftadır yazılıp çiziliyor bu idda Celal Bey... şimdiye kadar neden sustunuz? 3 10 Yanıtla
  • Hakan İpbuker Hakan İpbuker:
    Atalarımız güzel bir sözü var.. .. ürür kervan yürür.. Sen yoluna bak kardeşim.. bir şekilde taş koyacak çıkar heryerden 8 2 Yanıtla
  • deli balta deli balta:
    tarkan bedavamı katılıyor organizasyonlara 6 1 Yanıtla
  • Ali Levent Ali Levent :
    Celalciğim sen üzülme. Bu rakamları almadık diyorsun. Ne kadar aldın diye de sormuyoruz. Bunlar ödeyenlerin sorunu. Akarken doldur. 2 3 Yanıtla
  • C. Mersin C. Mersin:
    Tam zamanı. Sende, Hacı hoca ayağına pastayı götür boşver 0 1 Yanıtla
