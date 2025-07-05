Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara'daki evinden gözaltına alındığını ve İstanbul'a götürüldüğünü bildirdi.
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sabah Ankara'da evimden gözaltına alındım. İstanbul'a götürülüyorum" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı - Son Dakika
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