Vinç Kazasında Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede üzerine vinç düşen işçi, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki Sefine Tersanesi'nde meydana gelen iş kazasında, pistonu boşalan vincin üzerine düştüğü Kadir Atalay (22), olay yerinde hayatını kaybetti. Vincin altından çıkartılan genç işçinin cansız bedeni otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Atalay'ın evli ve 6 aylık bebeği olduğu öğrenildi.

İş kazasıyla ilgili tahkikat sürüyor. - YALOVA