Paris\'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden biri olan Seine Nehri, 1923'ten bu yana yürürlükte olan yüzme yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilk kez halka açıldı. 100 yıl aradan sonra gerçekleşen bu önemli gelişme, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çevresel ve toplumsal mirası olarak değerlendiriliyor.

SABAH ERKEN SAATLERDE AKIN ETTİLER

BBC'nin haberine göre, çok sayıda yüzücü bugün yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) Seine Nehri'ne gelerek suya girdi.

Paris'te geçen yaz düzenlenen Olimpiyat Oyunları sırasında triatlon, maraton yüzme ve paratriatlon etkinlikleri için nehir özel olarak temizlenmişti. Şimdi ise bu çabanın bir sonucu olarak Seine Nehri, halkın yüzme amacıyla kullanabileceği üç ayrı alana ev sahipliği yapıyor.

Yüzme alanları, Eyfel Kulesi'nin yakınlarında, Notre Dame Katedrali çevresinde ve Paris'in doğu kesiminde yer alıyor. Her üç bölgede de soyunma kabinleri, duşlar ve plaj mobilyaları yer alırken, toplamda yaklaşık 300 kişinin aynı anda dinlenmesine imkân tanınıyor.

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Yüzme alanları, lokasyona bağlı olarak en az 10 veya 14 yaşındaki bireylerin kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı. Alanlar, belirlenen saat dilimlerinde tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca tüm bölgelerde görevli cankurtaranlar güvenliği sağlarken, ek olarak gözlemci ekipler de cankurtaranları denetleyecek.

1.4 MİLYAR EURO HARCANDI

Geçmişte sağlık açısından riskli sayılan Seine Nehri'nde yüzmek, yoğun kirlilik ve bakteriyel oranlar nedeniyle yasaktı. Ancak Olimpiyatlar öncesinde nehrin temizlenmesi amacıyla 1,4 milyar euronun üzerinde yatırım yapıldı.

Yine de bazı dönemlerde, özellikle yağışların arttığı günlerde, su kalitesinin belirli standartları karşılamadığı ve bu nedenle organizasyonların ertelendiği ya da sporcuların performanslarının etkilendiği belirtilmişti.

DIŞKI KAYNAKLI BAKTERİLER SORUNDU

Paris'te yüzme yasağının kaldırılması yönündeki ilk ciddi çıkış, 1988 yılında dönemin Belediye Başkanı ve ilerleyen yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac tarafından yapılmıştı. Aradan geçen yıllarda kanalizasyon sistemleri ve su arıtma altyapısında gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde Seine Nehri'ne karışan dışkı kaynaklı bakterilerin oranı ciddi ölçüde düşürüldü.

Temmuz 2024'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Olimpiyat Komitesi yetkilileri, Seine Nehri'nin güvenliğini göstermek amacıyla bizzat suya girmişti. Bugün ise bu sembolik hareketin ötesine geçilerek nehir, yüz yıl sonra halkın hizmetine açıldı.