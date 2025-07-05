Paris'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Paris'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Paris\'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
05.07.2025 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te Seine Nehri, 100 yıllık yüzme yasağının kaldırılmasının ardından ilk kez halka açıldı. 1.4 milyar euroluk temizlik çalışmalarıyla hazırlanan nehirde Eyfel ve Notre Dame yakınındaki üç alanda halk ücretsiz olarak nehre girebilecek.

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden biri olan Seine Nehri, 1923'ten bu yana yürürlükte olan yüzme yasağının kaldırılmasıyla birlikte ilk kez halka açıldı. 100 yıl aradan sonra gerçekleşen bu önemli gelişme, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çevresel ve toplumsal mirası olarak değerlendiriliyor.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

SABAH ERKEN SAATLERDE AKIN ETTİLER

BBC'nin haberine göre, çok sayıda yüzücü bugün yerel saatle 08.00 (TSİ 09.00) Seine Nehri'ne gelerek suya girdi.

Paris'te geçen yaz düzenlenen Olimpiyat Oyunları sırasında triatlon, maraton yüzme ve paratriatlon etkinlikleri için nehir özel olarak temizlenmişti. Şimdi ise bu çabanın bir sonucu olarak Seine Nehri, halkın yüzme amacıyla kullanabileceği üç ayrı alana ev sahipliği yapıyor.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Yüzme alanları, Eyfel Kulesi'nin yakınlarında, Notre Dame Katedrali çevresinde ve Paris'in doğu kesiminde yer alıyor. Her üç bölgede de soyunma kabinleri, duşlar ve plaj mobilyaları yer alırken, toplamda yaklaşık 300 kişinin aynı anda dinlenmesine imkân tanınıyor.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK

Yüzme alanları, lokasyona bağlı olarak en az 10 veya 14 yaşındaki bireylerin kullanımına açık olacak şekilde tasarlandı. Alanlar, belirlenen saat dilimlerinde tamamen ücretsiz olarak hizmet verecek. Ayrıca tüm bölgelerde görevli cankurtaranlar güvenliği sağlarken, ek olarak gözlemci ekipler de cankurtaranları denetleyecek.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

1.4 MİLYAR EURO HARCANDI

Geçmişte sağlık açısından riskli sayılan Seine Nehri'nde yüzmek, yoğun kirlilik ve bakteriyel oranlar nedeniyle yasaktı. Ancak Olimpiyatlar öncesinde nehrin temizlenmesi amacıyla 1,4 milyar euronun üzerinde yatırım yapıldı.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Yine de bazı dönemlerde, özellikle yağışların arttığı günlerde, su kalitesinin belirli standartları karşılamadığı ve bu nedenle organizasyonların ertelendiği ya da sporcuların performanslarının etkilendiği belirtilmişti.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

DIŞKI KAYNAKLI BAKTERİLER SORUNDU

Paris'te yüzme yasağının kaldırılması yönündeki ilk ciddi çıkış, 1988 yılında dönemin Belediye Başkanı ve ilerleyen yıllarda Fransa Cumhurbaşkanı olan Jacques Chirac tarafından yapılmıştı. Aradan geçen yıllarda kanalizasyon sistemleri ve su arıtma altyapısında gerçekleştirilen iyileştirmeler sayesinde Seine Nehri'ne karışan dışkı kaynaklı bakterilerin oranı ciddi ölçüde düşürüldü.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Temmuz 2024'te Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Olimpiyat Komitesi yetkilileri, Seine Nehri'nin güvenliğini göstermek amacıyla bizzat suya girmişti. Bugün ise bu sembolik hareketin ötesine geçilerek nehir, yüz yıl sonra halkın hizmetine açıldı.

Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı
Paris'te 102 yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı

Fransa, Turizm, Sağlık, Paris, Dünya, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Dünya Paris'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’deki ’yolsuzluk’ operasyonunda 60 kişi tutuklandı Aralarında Tunç Soyer de var İzmir'deki 'yolsuzluk' operasyonunda 60 kişi tutuklandı! Aralarında Tunç Soyer de var
Ödemiş’teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ’’hayalet köy’’e dönüştürdü Ödemiş'teki orman yangını 40 haneli mahalleyi ''hayalet köy''e dönüştürdü
Serdar Dursun Türkiye’ye dönüyor Serdar Dursun Türkiye'ye dönüyor
Beşiktaş’ta ayrılık resmen açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı
Elon Musk’tan Trump’ı kızdıracak hamle Parti kurmayı önerdi Elon Musk'tan Trump'ı kızdıracak hamle! Parti kurmayı önerdi
Abraham’dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler Abraham'dan Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak sözler
Trabzonspor, Paul Onuachu’yu açıkladı İşte maliyeti Trabzonspor, Paul Onuachu'yu açıkladı! İşte maliyeti
UEFA’dan Beşiktaş’a ceza UEFA'dan Beşiktaş'a ceza
3 büyüklere önerilen Thomas Partey’e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması 3 büyüklere önerilen Thomas Partey'e tecavüz ve cinsel taciz suçlaması
Aaron Ramsey’in yeni takımı şaşırttı Aaron Ramsey'in yeni takımı şaşırttı
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor

16:53
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel’den zehir zemberek sözler
3 başkanın daha gözaltına alınmasının ardından Özel'den zehir zemberek sözler
16:19
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek’in oğlunun nerede olduğu belli oldu
Gözaltı kararı verilen Muhittin Böcek'in oğlunun nerede olduğu belli oldu
15:36
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
Genç polis memuru yaylada kaldığı çadırda zehirlenerek hayatını kaybetti
13:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’den pis kokular geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'den pis kokular geliyor
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
20:27
Sacha Boey’dan Galatasaray’a kötü haber Cimbom’u değil Marsilya’yı seçti
Sacha Boey'dan Galatasaray'a kötü haber! Cimbom'u değil Marsilya'yı seçti
20:21
TFF açıkladı Galatasaray’dan ayrılıp milli takıma
TFF açıkladı! Galatasaray'dan ayrılıp milli takıma
20:11
Baklava kutusundaki 110 bin Euro’luk rüşvet anı kamerada
Baklava kutusundaki 110 bin Euro'luk rüşvet anı kamerada
20:05
Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
Ali Yerlikaya: Orman yangınından etkilenen 60 haneye 5 milyon 745 bin lira nakdi destek yaptık
19:51
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
Kayıp olarak aranan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
19:30
Ali Koç’tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
Ali Koç'tan Jhon Duran sonrası bir bomba daha
19:28
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
19:14
Hastanede rüşvet skandalı Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
Hastanede rüşvet skandalı! Bıçak parası soygununa operasyon düzenlendi
19:08
Buca’daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
Buca'daki orman yangınının çıkış anı görüntüsü ortaya çıktı
18:54
Almanya, Ukrayna için ABD’den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Almanya, Ukrayna için ABD'den Patriot sistemlerini satın almayı düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2025 17:42:19. #7.11#
SON DAKİKA: Paris'te yüz yıllık yasak kalktı, Seine Nehri halka açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.