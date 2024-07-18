ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum: 1 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınada B-52 bombardıman uçağı sürüklenirken, bir kilisenin çatısı uçtu. Eyalet genelinde acil durum ilan edildi. Ağaçlar ve elektrik hatları hortumun etkisiyle devrildi, evlerde ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. New York Valisi Kathy Hochul eyalet genelinde acil durum ilan etti ve hortumun yıkıma yol açtığı Rome şehrinde incelemelerde bulundu. 82 yaşındaki bir kişi hortum sırasında hayatını kaybetti. B-52 bombardıman uçağı sürüklendi ve St. Mary's Kilisesi'nin çatısı uçtu. Eyalet genelinde yaklaşık 300 bin abone elektriksiz kaldı.

18.07.2024 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin New York eyaletinde etkili olan hortum nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti. Şiddetli fırtınada B-52 bombardıman uçağı sürüklenirken, bir kilisenin çatısı uçtu. Eyalet genelinde acil durum ilan edildi.

ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Ağaçlar ve elektrik hatları hortumun etkisiyle devrilirken, evlerde ve iş yerlerinde hasar meydana geldi. New York Valisi Kathy Hochul eyalet genelinde acil durum ilan etti, hortumun yıkıma yol açtığı Rome şehrinde incelemelerde bulundu. Vali Hochul gerçekleştirdiği basın toplantısında, hortum sırasında aracını kontrol etmek için dışarı çıkan 82 yaşındaki 1 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. Griffiss Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan 83 bin kilogram ağırlığındaki bir B-52 bombardıman uçağının hortumun etkisiyle sürüklendiğini belirten Hochul, 19. yüzyıldan kalma St. Mary's Kilisesi'nin ise çatısının uçtuğunu aktardı. Hochul, şehirdeki 4 binanın kullanılamaz hale geldiğini, 22 yapının da büyük hasar gördüğünü belirtti.

Eyalet genelinde yaklaşık 300 bin abone elektriksiz kaldı. - NEW YORK

Kaynak: İHA

New York, Fırtına, Ulaşım, Güvenlik, Acil Durum, Hava Durumu, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 11:42:19. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin New York eyaletinde şiddetli fırtına ve hortum: 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement