ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Nebraska, Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen şiddetli fırtına ve hortumlar sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti. Oklahoma'da 2 kişi, Iowa'da ise 1 kişi hayatını kaybederken, en az 100 kişi yaralandı ve binlerce kişi elektriksiz kaldı. Afet bölgelerinde arama ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerinden edilenler için barınma tesisleri oluşturuldu.

29.04.2024 10:52
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ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda biri bebek en az 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Nebraska, Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde şiddetli fırtına ve hortum etkili oldu. Geçtiğimiz hafta cuma ve cumartesi günü meydana gelen hortumlarda büyük hasar meydana geldi. Oklahoma Acil Durum Yönetimi Dairesi tarafından yapılan açıklamada, Holdenville'de biri 4 aylık bebek toplam 2 kişinin hayatını kaybettiği, Marietta kentindeki eyaletler arası bir otoyolda bir kişinin öldüğü belirtildi. Eyalette acil durum ilan eden Oklahoma Valisi Kevin Stitt dün yaptığı açıklamada, Murray County'deki Sulphur kasabasında bir kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. En az 100 kişinin yaralandığı eyalette 24 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.

Iowa eyaletine bağlı Minden kentinde de cuma günü meydana gelen hortumda yaralanan bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Afet bölgelerinde arama ve hasar tespit çalışmaları devam ederken, yerinden edilenler için barınma tesisleri oluşturuldu. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı, Oklahoma'da en az 16 evin yıkıldığını açıkladı. - OKLAHOMA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Oklahoma ve Iowa eyaletlerinde meydana gelen hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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