ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında boğanın seyircilere saldırması: 4 yaralı - Son Dakika
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ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında boğanın seyircilere saldırması: 4 yaralı

ABD'nin Oregon eyaletinde Sisters kentinde düzenlenen rodeo gösterisinde bir boğa korkulukları aşarak seyircilerin arasına daldı. Boğanın gösteri alanından ayrıldığı sırada bir kişiye saldırdığı ve 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve boğanın yakalandığı belirtildi.

10.06.2024 15:24
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ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında bir boğanın seyircilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı.

ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo gösterisinde facianın eşiğinden dönüldü. Cumartesi günü Sisters kentinde gösteri sırasında bir boğa korkulukların üzerinden atlayarak seyircilerin arasına daldı. Seyirciler büyük panik yaşarken hızla koşan boğanın gösteri alanından ayrıldığı ve boynuzlarıyla bir kişiye saldırdığı görüldü. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin olayda yaralanan 4 kişiyi hastaneye kaldırdığı belirtildi.

Sisters Rodeo Derneği tarafından yapılan açıklamada, boğanın hayvanların tutulduğu alana doğru koştuğu ve ekipler tarafından yakalandığı ifade edildi. Veterinerler tarafından muayene edilen boğanın sağlık durumunun iyi olduğu ve yaralanan 2 kişinin hastaneden taburcu edildiği açıklandı. - OREGON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında boğanın seyircilere saldırması: 4 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin Oregon eyaletinde rodeo sırasında boğanın seyircilere saldırması: 4 yaralı - Son Dakika
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