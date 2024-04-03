ABD'nin orta kesiminde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu

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ABD'nin orta kesiminde fırtına ve şiddetli yağış etkili olurken Texas eyaletinde ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.

ABD'nin doğusunu ve orta kesimini, dün şiddetli fırtına ve yağış vurdu. Fırtına nedeniyle Batı Virginia, Ohio, Indiana ve Kentucky eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Texas ve Kentucky eyaletleri arasındaki bölgede ağaç ve elektrik direklerinin devrildiği, evlerde hasar oluştuğu belirtildi.

Texas Kamu Güvenliği Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyalete bağlı Midland kentinde şiddetli rüzgarların toz bulutu oluşmasına yol açması sonucu görüş mesafesinin düştüğü ve zincirleme kaza meydana geldiği belirtildi. Açıklamada, en az 30 aracın karıştığı kazada çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Texas'ta gece saatlerinde meydana gelen golf topu büyüklüğündeki dolu yağışı ise maddi hasara yola açtı.

Meteoroloji uzmanları tarafından yapılan açıklamada, fırtınanın doğu kesimine ilerlediği ve etkisinin bugün de sürmesinin beklendiği belirtildi. - TEXAS