ABD\'nin Saldırısında 3 Ölü, 15 Yaralı

İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesine düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarında sivil kayıplar artıyor. İranlı yetkililer, ABD güçlerinin Sirik kentinde bir balıkçı iskelesini hedef aldığını bildirdi. ISNA Haber Ajansı'na göre saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. - TAHRAN