ABD'nin Texas Eyaletinde Meydana Gelen Hortumda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletini hortum vurdu. Gainesville şehrine bağlı Cooke bölgesi şerifi Ray Sappington, hortum nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti. Eyaletin kuzeyindeki Dallas şehrindeki polis şefi Justin Stamps, kurtarma operasyonlarının çok erken aşamalarında olduklarını belirterek, "Ağır hasar var" dedi. Stamps, Valley View şehrinde bir komuta merkezi kurduklarını de sözlerine ekledi.

Beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle, bina ve araçlar hasar gürdü.

Oklahoma'da Acil Durum Operasyon Merkezi faaliyete geçirildi

Hortumun vurduğu Oklahoma ve Arkansas eyaletlerin de ise, kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, olumsuz hava şartlarına karşı eyalet genelindeki çalışmaları koordine etmek üzere Acil Durum Operasyon Merkezi'ni faaliyete geçirdiğini söyledi. Arkansas eyaletindeki Rogers şehrindeki yetkililer de, hortumun gaz sızıntılarına yol açtığını, ağaçları, elektrik hatlarını devirdiğini aktardı. Rogers kentinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. - TEXAS