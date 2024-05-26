ABD'nin Texas Eyaletinde Meydana Gelen Hortumda 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

ABD'nin Texas Eyaletinde Meydana Gelen Hortumda 2 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı. Hortumun etkisiyle bina ve araçlarda hasar meydana geldi. Ayrıca, Oklahoma ve Arkansas eyaletlerinde de hortumlar nedeniyle kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve elektrik kesintileri yaşandı.

26.05.2024 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Texas eyaletinin kuzeyinde meydana gelen hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'nin Texas eyaletini hortum vurdu. Gainesville şehrine bağlı Cooke bölgesi şerifi Ray Sappington, hortum nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını belirtti. Eyaletin kuzeyindeki Dallas şehrindeki polis şefi Justin Stamps, kurtarma operasyonlarının çok erken aşamalarında olduklarını belirterek, "Ağır hasar var" dedi. Stamps, Valley View şehrinde bir komuta merkezi kurduklarını de sözlerine ekledi.

Beyzbol topu büyüklüğünde dolu yağdı

Texas'ta beyzbol topu büyüklüğündeki dolu yağışı nedeniyle, bina ve araçlar hasar gürdü.

Oklahoma'da Acil Durum Operasyon Merkezi faaliyete geçirildi

Hortumun vurduğu Oklahoma ve Arkansas eyaletlerin de ise, kamyonlar devrildi, evler hasar gördü ve yaklaşık 250 bin hane elektriksiz kaldı. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, olumsuz hava şartlarına karşı eyalet genelindeki çalışmaları koordine etmek üzere Acil Durum Operasyon Merkezi'ni faaliyete geçirdiğini söyledi. Arkansas eyaletindeki Rogers şehrindeki yetkililer de, hortumun gaz sızıntılarına yol açtığını, ağaçları, elektrik hatlarını devirdiğini aktardı. Rogers kentinin büyük bir bölümünde elektrik kesintisi yaşandı. - TEXAS

Kaynak: İHA

Arkansas, Oklahoma, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa ABD'nin Texas Eyaletinde Meydana Gelen Hortumda 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:41 Hamas, İsrail’in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv’i füzelerle vurdu Hamas, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Tel Aviv'i füzelerle vurdu
15:15 Özgür Özel’den Erdoğan ve Bahçeli’ye 15 maddeli emekli çağrısı Özgür Özel'den Erdoğan ve Bahçeli'ye 15 maddeli emekli çağrısı
15:01 Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak AK Parti’den açıklama var Başıboş köpeklerle ilgili düzenlemede uyutma nasıl olacak? AK Parti'den açıklama var
13:46 Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti Öğretmenden en büyüğü 12 yaşında 6 kız öğrenciye cinsel istismar! Çocukların anlattıkları tüyler ürpertti
12:36 Konutta yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev Konutta yeni dönem başlıyor! Bakan Şimşek ayrıntıları duyurdu: İsteyene gelir, isteyene ev
16:18 Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman’da yapıldı Yeni Nesil Gazetecilik Çalıştayı geniş bir katılımla Batman'da yapıldı
15:47 Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho’yu bitirdi bile Suudi Arabistan ekibi Jose Mourinho'yu bitirdi bile
14:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’yi na zaman ziyaret edecek AK Partili isim canlı yayında tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'yi na zaman ziyaret edecek? AK Partili isim canlı yayında tarih verdi
14:40 Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor Süper Lig’de kader gecesi Dananın kuyruğu bu akşam kopuyor! Süper Lig'de kader gecesi
14:05 G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu G.Saray maçından önce yapılan ödemeler kafaları karıştırmıştı! Konyaspor Başkanı sessizliğini bozdu
13:15 Trump’tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı Trump'tan kripto para devrimi: ABD bu alanda öncü olmalı
12:52 Güldür Güldür’ün Bilal’i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular Güldür Güldür'ün Bilal'i gözlerden uzak tuttuğu eşini paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
12:24 Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi Demet Özdemir, yatak pozuyla hayranlarını mest etti: Nefesimiz kesildi
11:43 Hatay’da kumsalda kadın cesedi bulundu Hatay'da kumsalda kadın cesedi bulundu
11:40 Mısır, İsrail’in Gazze’ye yardım tırlarının girişine izin verdi Mısır, İsrail'in Gazze'ye yardım tırlarının girişine izin verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 17:06:17. #1.12#
SON DAKİKA: ABD'nin Texas Eyaletinde Meydana Gelen Hortumda 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement