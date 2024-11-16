ABD seçimleri FETÖ\'cülere kabus oldu

3.Sayfa

FETÖ'cüler, ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen seçimlerde Demokratların adayı Kamala Harrıs'in kazanmasına kesin gözüyle bakıyordu. Ancak, bekledikleri olmadı. Donald Trump büyük bir zafere imza attı. Cumhuriyetçiler sadece Senato'da değil, Temsilciler Meclisi'nde de çoğunluğu kazandı. Çifte hezimet sadece Demokratlara değil, FETÖ'cülere de büyük bir şok oldu.

FETÖ uzun yıllardır genel örgüt stratejisi gereği ve elebaşı Fetullah Gülen'in ABD dışında kendisini güvende hissetmemesi nedeniyle ABD makamları ile ilişkilerini hep iyi tuttu. Ancak, taraf olarak hep Demokrat Parti'ye yakın oldu. FETÖ'cüler örgütten gelen talimatlar doğrultusunda, ABD seçimlerinde ağırlıklı olarak Demokrat Parti'ye yüklü miktarda seçim bağışları yaptı. Seçim kampanyalarında Kamala Harrıs'i desteklediler.

Örgütten ABD Usulü "Takiye"

FETÖ'nün üst kademeleri, ABD'de sürdürdükleri düzenin bozulmaması için burada da kirli stratejilerine devam etti. Daha önce Türkiye'de yaptıkları gibi ABD'de de "takiye" yöntemini uyguladılar. Her iki partiye eşit mesafede durma imajı çizip, örgütteki medyatik isimler Cumhuriyetçiler ile taktiksel ilişki kurdular. Elebaşı Gülen'in manevi oğlu olan Enes Kanter Cumhuriyetçilerle poz bile verdi. Ancak, Demokratların çoğunluğundan topladığı imzalarla Türkiye'yi ABD Başkanı Joe Bıden'a şikayet etti ve yine Demokratların iktidarda olduğu dönemde ABD vatandaşlığı aldı.

Kanter ile birlikte bu dönemde firari polis Turgay Karagöz de vatandaşlık alıp adını da "Jozef" olarak değiştirdi. Firari generallerden emekli Deniz Kurmay Albay Mustafa Koç gibi isimler de yine Demokrat Parti'nin iktidarı döneminde ABD pasaportuna kavuştu.

Örgütün İcra Heyeti'ni yöneten Zaman gazetesi eski Genel yayın Yönetmeni firari Ekrem Dumanlı'nın da Trump karşıtlığı biliniyordu. Ancak, örgüt tarafından verilen talimat "Donald Trump'a oy vermeyin" şeklindeydi.

Örgütün tüm çabasına rağmen beklenti gerçekleşmedi. FETÖ'nün merkezi olarak kabul edilen çiftliğin bulunduğu Pensilvanya'da FETÖ'cülerin oy kullandığı sandıklardan Demokrat Parti çoğunlukta çıksa da eyaletin genelinde Cumhuriyetçiler ipi göğüsledi. Örgütün güçlü olduğu Teksas'ta da yine kazanan Cumhuriyetçiler oldu.

FETÖ üyelerinin çoğunlukta olduğu New Jersey ve Virginia gibi eyaletlerde Demokrat parti kazansa da genel sonuca bir etkisi olmadı.

FETÖ'nun "Donald Trump" kabusu

Donald Trump'ın ikinci kez Başkan seçilmesi örgüt mensuplarında büyük bir şok etkisi oluşturdu. Şaşkınlıklarının en büyük sebebi "Türkiye'ye iade edilebilme" ihtimalleri.

Kamala Harris'in kaybetmesi ile "hesap verme" korkusu yaşamaya başlayan örgüt mensupları Trump'a karşı olan paylaşımlarını da silmeye başladı.

Firari örgüt mensubu Emre Uslu, 5 Kasım öncesinde Kamala Harrıs'in seçimi kazanacağı yönünde bir paylaşım yapmıştı. Seçim sonuçları açıklanmaya başlayınca ve sonuçlar beklentilerinin tersi çıkınca Emre Uslu X paylaşımını hemen sildi.

Benzer şekilde örgütün medya organlarında propaganda yapan firari Adem Yavuz Arslan, Bülent Keneş, Levent Kenez gibi firari gazeteciler de video yayınlarında Donald Trump'ın seçimi kazanmasını sürpriz olarak görüp hayal kırıklıklarını saklayamadılar.

FETÖ elebaşının yeğeni olan ve ifşaatlar paylaşan Ebuseleme Gülen, "Umarım TRUMP terörist abileri Türkiye'ye iade eder ve süreç biter" şeklinde paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostlukları bulunan ABD'nin yeni dönem Başkanı Donald Trump'ın yeniden seçilmesi örgüt üyelerini birçok konudan korkutuyor. Trump'ın yönetim kadrosunda, vergi yasaları gibi konularda yapacağı değişiklikler örgütü tedirgin ediyor.

Trump'ın Adalet Bakanlığı için aday gösterdiği Matt Gaetz, FETÖ'cüleri korkutan isimlerden biri. FETÖ'cülerin çekindiği bir diğer isim olan eski Demokrat Partili Tulsi Gabbard da Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne aday gösterildi.

Örgüt üyeleri, Trump'ın açıkladığı kabine üyelerinin katı göçmen ve mülteci karşıtı politikaları nedeniyle sert eleştirilerde bulunmaya başladı. Trump'ın yeni politikasından korkan örgüt mensubu gazeteciler kendilerine kucak açacak yeni ülkeler aramaya koyuldu bile.

Trump'ın seçimleri kazanması ile

Örgütün özellikle firari mahrem imamların ve firari asker, hakim, savcı, polis ve diğer kamu görevlilerinin hukuki durumları,

Örgütün mali yapısına yönelik FBI tarafından yakın zamanda başlatılan federal çaptaki incelemeleri,

ABD'de örgütün ana faaliyet konusu olan Charter School'ların TRUMP döneminde ne olacağı ve kamulaştırılması,

Kült yapıya doğru hızla dönüşen örgütün ABD'deki kurmay kadrolarının/yöneticilerinin sınır dışı edilmesi,

Örgütün ABD'deki mülklerine el konulması gibi konular FETÖ içindeki tedirginliklerin artmasını sağladı. - ANKARA