ABD, Üslerini Taşımayı Değerlendiriyor - Son Dakika
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ABD, Üslerini Taşımayı Değerlendiriyor

26.06.2026 10:19
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İran saldırıları sonrası ABD, Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı düşünüyor.

ABD, İran'ın saldırıları sonrası Orta Doğu'daki üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendirirken, İsrail üslerin taşınabileceği ülkeler arasında yer alıyor.

İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşılık olarak düzenlediği füze ve İHA saldırılarında ABD'nin Orta Doğu'da bulunan çok sayıda üssünde hasar meydana gelmesinin ardından ABD'nin üslerini başka bölgelere taşımayı değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, ABD'nin İran saldırılarında en az 20 askeri ve diplomatik tesisinde meydana gelen hasarların ardından Orta Doğu'daki askeri varlığı hakkında yeniden değerlendirme yaptığı iddia edildi.

Haberde, adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, İran'ın birçok kez hedef aldığı Bahreyn'deki deniz üssünün yeniden yapılandırılması, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki askeri varlığın azaltılması ve bazı üslerin İran'ın füze ve İHA menzilinin dışında kalan bölgelere taşınmasının değerlendirildiğini aktardı. İran, ABD'nin Bahreyn'deki deniz üssünün birçok kez hedef almış, en az 12 bina ve 2 uydu haberleşme terminali bu saldırılarda hasar görmüştü.

Haberde, saldırıya uğrayan bazı yapıların yeniden inşa edilmemesinin, komuta-kontrol merkezlerinin yer altına taşınmasının ve askeri varlıkların bölge geneline daha dağınık şekilde konuşlandırılmasının seçenekler arasında bulunduğu belirtilerek, bu konuda henüz nihai bir karar alınmadığı aktarıldı.

Haberde, ABD'nin değerlendirdiği alternatif konuşlanma noktalarından birinin de İsrail olduğu ifade edilerek, savaş sırasında İsrail'in ABD'ye ait savaş uçaklarına ve yakıt ikmal uçaklarına ev sahipliği yaptığı hatırlatıldı.

ABD Savunma Bakanlığı üslerdeki hasarın maliyetine ilişkin Kongre'ye bilgi vermedi

ABD hükümetinin nisan ayında ticari uydu görüntüsü sağlayıcılarından ABD üslerinde meydana gelen hasarı gösteren görüntülere erişimi kısıtlamalarını istediği belirtilen haberde, ABD Savunma Bakanlığı ise üslerdeki hasarın maliyetine ilişkin Kongre'ye bilgi vermediği aktarıldı. Haberde ayrıca, ABD Savunma Bakanlığı Mali İşler Sorumlusu Jay Hurst'ın, savaşın toplam maliyetine ilişkin 29 milyar dolarlık tahmine üslerdeki hasarın dahil edilmediğini söylediğine dikkat çekildi.

Savaşın ABD'ye maliyeti 40 milyar dolar olarak hesaplandı

ABD merkezli, dış politika ve güvenlik odaklı düşünce kuruluşlarından Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi (CSIS), savaşın ABD'ye toplam maliyetini yaklaşık 40 milyar dolar olarak hesapladı. CSIS, ABD üslerindeki hasarın maliyetinin 2,2 ila 5,1 milyar dolar arasında olduğunu tahmin ederken, yalnızca Bahreyn'deki deniz üssündeki yapıların yeniden inşa maliyetinin yaklaşık 400 milyon dolar olabileceğini değerlendirdi. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Orta Doğu, 3. Sayfa, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Savunma, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD, Üslerini Taşımayı Değerlendiriyor - Son Dakika

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