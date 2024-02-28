ABD, Yemen\'deki Husilere ait 5 insansız hava aracını düşürdü

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Kızıldeniz'de Yemen'deki İran destekli Husilere ait 5 adet tek yönlü insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

ABD'nin Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik operasyonları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki İran destekli Husilere yönelik saldırılar gerçekleştirildiğini açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Sana saatiyle 21.50- 22.55 saatleri arasında ABD uçakları ve koalisyon savaş gemisiyle gerçekleştirilen saldırılarda Kızıldeniz'de Husilere ait 5 adet tek yönlü insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi. Söz konusu insansız hava araçlarının Yemen'deki Husilerin kontrol ettiği bölgelerden geldiğinin tespit edildiği bildirilen açıklamada, dronların ticari gemiler, ABD Donanması ve koalisyon gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğu ifade edildi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek için 31 Ekim 2023'ten itibaren Kızıldeniz'de İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki faaliyetlerini durdururken, ABD ve İngiltere öncülüğünde 18 Aralık'ta Husilere karşı Refah Muhafızı Operasyonu başlatılmıştı. - WASHINGTON