ABD, Yemen\'den fırlatılmaya hazırlanan Husi füzelerini vurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'den Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan 7 mobil Husi gemi savar Cruise füzesi ile 1 mobil gemi savar balistik füze rampasının vurulduğunu duyurdu.
ABD güçlerinin Kızıldeniz'de Yemen'deki Husilere yönelik saldırıları devam ediyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından bugün yapılan açıklamada, dün yerel saatle 12.00 ila 18.45 saatleri arasında Yemen'den Kızıldeniz'e doğru fırlatılmaya hazırlanan 7 mobil gemi savar Cruise füzesi ile 1 mobil gemi savar balistik füze rampasına 4 saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada, 1 İHA'nın da düşürüldüğü aktarılırken, "CENTCOM kuvvetleri, füzelerin, fırlatıcıların ve İHA'ların Yemen'deki Husilerin kontrolündeki bölgelerden geldiğini tespit etmiş ve bunların ticari gemilere ve bölgedeki ABD Donanması gemilerine yönelik yakın bir tehdit oluşturduğunu belirlemiştir. Bunun üzerine CENTCOM kuvvetleri meşru müdafaa kapsamında füzeleri, rampaları ve İHA'ları vurarak imha etmiştir. Bu eylemler seyrüsefer özgürlüğünü koruyacak ve uluslararası suları ABD Donanması ve ticaret gemileri için daha güvenli ve emniyetli hale getirecektir" ifadeleri kullanıldı. - SANA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
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