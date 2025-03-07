Ablasının Evini Sırasıyla Soyan Kadın Yakalandı - Son Dakika
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Ablasının Evini Sırasıyla Soyan Kadın Yakalandı

Ablasının Evini Sırasıyla Soyan Kadın Yakalandı

İnegöl'de hırsızlık planı yapan Behiye Ebru İ., ablasının evinden 1 milyon TL değerinde ziynet çaldı.

07.03.2025 16:44
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaptığı planla ablasının evini soyan kadın, Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olay 28 Şubat günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Behiye Ebru İ. (50), herkesi şaşırtan hırsızlık planını hayata geçirdi. Yeni Mahalle'deki evinden çıkan kadın, özel halk otobüsüne bindi. Dolmuş kartının olmadığını söyleyerek başka bir müşterinin kartını kullanıp ödemeyi yapan kadın, yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesinin orada indi. Hastanenin içindeki mescide giren kadın, yanında getirdiği çarşafı giyerek kimliğini gizleyip çıktı.

Kadın yine aynı yöntemle bindiği özel halk otobüsüyle kendi ikametine 500 metre mesafedeki ablası Handan D.'nin ikametine gitti. Ablasının evinde olmadığını öğrenen şüpheli, daha önceden takip ettiği ablasının ev anahtarını koyduğu ayakkabılıktaki anahtarı alıp açtığı kapıdan rahatlıkla eve girdi. Eve giren şüpheli, yatak odasında gizli olan yaklaşık 1 milyon TL değerindeki ziynet eşyalarını aldı. Şahıs, kapıyı kapatıp anahtarı ise aldığı yere koyup sakince siteden çıkarak uzaklaştı. Otobüse binip yine İnegöl Devlet Hastanesine giden kadın, mescitte üzerini değiştirip çıktı. Yine aynı şekilde otobüse binen Behiye Ebru İ. evine gitti.

50 kamera incelendi

Olayın ardından mağdur olan kadın Handan D., polis karakoluna giderek şikayette bulundu. İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. Dedektif gibi iz süren, 50 noktada kamera incelemesi yapan ekipler, hırsızlık şüphelisini tespit edip evinde yakaladı. Zanlının ablasının evinden çaldığı 1 milyon değerindeki ziynet eşyaları ve altınların bulunması için de çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan kadın, suçunu itiraf etti. Altınları geri veren kadın savcılıkça serbest bırakıldı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ablasının Evini Sırasıyla Soyan Kadın Yakalandı - Son Dakika

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