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Karabük'te ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika
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Karabük'te ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

Karabük'te Bekir Minaz isimli genç, ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Bekir Minaz, Karabük Üniversitesi'nden eve dönen ablası tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bekir Minaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Minaz'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulunan Minaz'ın kesin ölümü otopsi sonucu belli olacak.

29.12.2023 - 00:34,
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Ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu

KARABÜK - Karabük'te Bekir Minaz isimli genç, ablası ile birlikte yaşadığı evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde 100. Yıl Mahallesi 1001 No'lu Cadde'de bulunan 5 katlı apartmanın 4. katında meydana geldi. Bekir Minaz, Karabük Üniversitesi'nden eve dönen ablası tarafından hareketsiz bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde Bekir Minaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Bekir Minaz'ın cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ölümü şüpheli bulunan Minaz'ın kesin ölümü otopsi sonucu belli olacak.

Karabük\'te ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu
Kaynak: İHA
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabük, Olaylar, Polisiye, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te ablasıyla birlikte yaşadığı evde ölü bulundu - Son Dakika


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