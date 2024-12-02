Acı Kaybın Ardından Cenaze Töreni

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Bursalı uzman çavuştan acı haber

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden 30 yaşındaki uzman çavuş Doğukan Yıldırım, son yolculuğuna uğurlandı.

İnegöl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Tekin Yıldırım'ın ikiz olan oğullarından biri olan Uzman Çavuş Doğukan Yıldırım, uzun zamandır Akciğer yetmezliği hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Organ nakli bekleyen Doğukan Yıldırım, tedavi gördüğü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde dün akşam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölüm haberini alan ikizi Okan ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Gencin cenazesi Alanyurt Uludağ Uludağ Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Alanyurt Yenikent Mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Kaymakam Eren Arslan, İnegöl Emniyet Müdürü Okan Şen, Emniyet Müdürlüğü personelleri ile kalabalık cemaat katıldı.