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- Açık kalan rögara düşen küçükbaş kurbanlığı itfaiye ekipleri kurtardı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık kalan rögara düşen kurbanlık küçükbaş hayvan itfaiye ekiplerince yoğun uğraş sonucu kurtarıldı.

Olay İnegöl'ün kırsal Karalar mahallesi 3. Etap TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Şerafettin Bozan, sahibi olduğu 200 küçükbaş hayvanı, ahıla götürmek üzere yönlendirmeye başladı. Kurbanlık küçükbaş hayvanlardan biri kapağı açık kalan rögara düştü. Farkına varmayan sürü sahibi, yoluna devam etti. Rögarın yanından geçen vatandaşlar küçükbaş hayvan sesini duyup jandarma ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri 5 metre derinliğindeki rögara düşen küçükbaş hayvanı buldu. Ekipler yoğun uğraşı sonucu halatlarla bağladıkları küçükbaş hayvanı yukarıya çekerek kurtardı. Ekipler kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. Sürü sahibi Şerafettin Bozan, hayvanını kurtaran ekiplere teşekkür etti.