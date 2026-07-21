Acıpayam'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika
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Acıpayam'da Elektrikli Bisiklet Kazası

Acıpayam\'da Elektrikli Bisiklet Kazası
21.07.2026 18:10
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Denizli Acıpayam'da yabancı plakalı SUV'in çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yabancı plakalı bir SUV araç ile üç tekerlekli elektrikli bisikletin karıştığı kazada elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını kaybetti.

Kaza, Denizli'nin Acıpayam ilçesi Alaattin Mahallesi'nde Kırca Kavşağı olarak bilinen mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı plakalı bir SUV araç, üç tekerlekli elektrikli bisikletle seyir halinde olan Süleyman Fındık'a çarptı.

Fındık, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan Fındık, ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Süleyman Fındık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Acıpayam, Denizli, Ulaşım, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Acıpayam'da Elektrikli Bisiklet Kazası - Son Dakika

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