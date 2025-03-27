Acun Ilıcalı\'dan sitem dolu sözler: Benim için tam bir hayal kırıklığı oldu

Survivor All Star 2025 sezonunda gösterdiği performansla dikkat çeken Doğuş Dicle, eleme düellosunda aldığı yenilgi sonrası adaya veda etti. 24 Mart 2025 Pazartesi akşamı oynanan kritik düelloda All Star takımından İsmail Balaban ile karşı karşıya gelen Doğuş, 5-3'lük skorla mağlubiyet alarak Survivor macerasını noktaladı.

Eleme sonrası ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Doğuş'un performansını ve mental direncini değerlendirirken oldukça çarpıcı ifadeler kullandı. Survivor'ın yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel dayanıklılık gerektiren bir yarışma olduğunu vurgulayan Ilıcalı, genç yarışmacının bu zorluğu kaldıramadığını ve tamamen hayal kırıklı olduğunu söyledi.

"RUHU ÖNCE GİTTİ, BEDENİ SONRA"

Acun Ilıcalı dün yayınlanan programda şu sözlerle sitem etti, "Yarışmacıları şaşırtan açıklamalarda bulunan ünlü yapımcı, sözlerinin devamında ise; 'Doğuş da yarışmanın çok önemli bir yerinde bence kafa olarak Survivor'dan önce gitti. Önce ruhu gitti bedenini de geçtiğimiz günlerde yolladık. Tam bir hayal kırıklığıdır benim için. Onun da altını çizeyim. Burası dünyanın en zorlu yarışması. Herkesin gördüğü bir yarışma. Buraya gelip en kritik dönemlerde, ben mental olarak iyi değilim demek ve performans olarak da bir anda düşmek çok da güzel olmadı bence. Teşekkür ediyoruz yine de kendisine' ifadelerini kullandı.