Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı
İSTANBUL - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Acun Ilıcalı hakkında yasadışı bahis reklamı yapılması ve insanların teşvik edilmesi iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasadışı bahis reklamı yapılması ve teşvik iddiasıyla Acun Ilıcalı, sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ve 'Exxen' dijital platform yetkilileri hakkında soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Acun Ilıcalı'ya Yasadışı Bahis Soruşturması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?