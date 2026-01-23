Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Yontunç dün Kıbrıs'tan dönerken İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yontunç emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL
