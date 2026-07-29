Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi

Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul’un Adalar ilçesinde yürütülen çalışmalarda halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanca yol açan binlerce kaçak ve bandrolsüz ürün ele geçirilerek imha edildi.

İstanbul'un Adalar ilçesinde yürütülen çalışmalarda halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanca yol açan binlerce kaçak ve bandrolsüz ürün ele geçirilerek imha edildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ve eş zamanlı denetimler doğrultusunda; kaçak ve bandrolsüz sigara, makaron, açık tütün, elektronik sigara, kaçak puro ile menşei belirsiz, ruhsatsız ve bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. İnsan sağlığını doğrudan tehlikeye atan ürünlerin piyasaya sürülmesi, kurumların zamanında müdahalesiyle engellendi.

Dr. Feramis Çiftçi koordinasyonunda imha operasyonu

Operasyonlarda el konulan yasa dışı ürünler, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Feramis Çiftçi koordinasyonunda kurulan özel ekip gözetiminde tek tek imha edildi.

"Denetimler hız kesmeden devam edecek, taviz yok"

Operasyonun ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada Adalar halkının, İstanbulluların, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ilçeyi ziyarete gelen turistlerin sağlığının ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulandı. Bu doğrultuda ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak ve hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Kurallara uymayan, halk sağlığını hiçe sayarak kaçak ürün satışı yapan esnafa hiçbir şekilde göz açtırılmayacağı belirtilirken; yasa dışı faaliyetlerde bulunan işletmeler hakkında ise en ağır yasal ve cezai işlemlerin uygulanacağı ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Adalar, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi Binlerce kişiyi ilgilendiren emsal karar! Elini öpmeye gitmedi, tapusu iptal edildi
Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı Rusya, Ukrayna saldırılarında ölen sivillerin sayısını açıkladı
Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında Barış Boyun ve Gündoğmuş suç örgütlerine operasyon: 14 şüpheli gözaltında
İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti İnşaat İşçisi 3 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti
Nijerya’da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka Nijerya'da kolera salgını: 14 ölü, 441 vaka
YENİ Parti grup yönetimi belirlendi YENİ Parti grup yönetimi belirlendi

11:45
Muğla’da orman yangını Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
Muğla'da orman yangını! Evler tahliye edildi, iki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı
11:45
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
Milyonları ilgilendiren yeni uygulama: Maaşlardan kesinti dönemi başlıyor
11:26
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş’ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'ı zora sokacak ifade: Makam odasında teslim etmiş
10:46
Trump’a soğuk duş Çin’den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
Trump'a soğuk duş! Çin'den savaşın seyrini değiştirecek hamle geldi
10:23
Lüks otel odasından cezaevine Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
Lüks otel odasından cezaevine! Milletin parasıyla keyif çatarken yakalandı
10:12
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Ünlü Türk maden suyu markası raflardan toplatılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.07.2026 12:00:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.