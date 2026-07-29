Adalar’da halk sağlığını tehdit eden binlerce kaçak ve ruhsatsız ürün imha edildi

İstanbul'un Adalar ilçesinde yürütülen çalışmalarda halk sağlığını tehdit eden ve haksız kazanca yol açan binlerce kaçak ve bandrolsüz ürün ele geçirilerek imha edildi.

Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adalar Belediyesi Zabıta ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar ve eş zamanlı denetimler doğrultusunda; kaçak ve bandrolsüz sigara, makaron, açık tütün, elektronik sigara, kaçak puro ile menşei belirsiz, ruhsatsız ve bandrolsüz kaçak alkol ele geçirildi. İnsan sağlığını doğrudan tehlikeye atan ürünlerin piyasaya sürülmesi, kurumların zamanında müdahalesiyle engellendi.

Dr. Feramis Çiftçi koordinasyonunda imha operasyonu

Operasyonlarda el konulan yasa dışı ürünler, Adalar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Dr. Feramis Çiftçi koordinasyonunda kurulan özel ekip gözetiminde tek tek imha edildi.

"Denetimler hız kesmeden devam edecek, taviz yok"

Operasyonun ardından yetkililer tarafından yapılan açıklamada Adalar halkının, İstanbulluların, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve ilçeyi ziyarete gelen turistlerin sağlığının ve güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu vurgulandı. Bu doğrultuda ilçe genelindeki denetimlerin düzenli olarak ve hız kesmeden devam edeceği bildirildi.

Kurallara uymayan, halk sağlığını hiçe sayarak kaçak ürün satışı yapan esnafa hiçbir şekilde göz açtırılmayacağı belirtilirken; yasa dışı faaliyetlerde bulunan işletmeler hakkında ise en ağır yasal ve cezai işlemlerin uygulanacağı ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı kamuoyuna duyuruldu.