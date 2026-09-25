Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu olayında 33 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu olayında 33 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

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Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin öldüğü helikopter kazası soruşturmasının sürdüğünü bildirdi. Ankara merkezli 16 ilde 45 adrese yapılan ikinci dalga operasyonda 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı; 33'ü gözaltına alındı, 10'u cezaevinde, 4'ü firari.

Adalet Bakanı Gürlek: "Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir. FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."

Kaynak: İHA
HelikopterGüvenlikPolitika3. SayfaGürlekAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gürlek, Yazıcıoğlu olayında 33 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi - Son Dakika
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